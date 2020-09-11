Про кандидатів на місцеві вибори у 2020 році та уряд Дениса Шмигаля – в ефірі програми "Політбюро" розповіли журналіст "Української правди" Роман Кравець, журналіст Сергій Іванов, журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, заступник директора КМІС Антон Грушецький.

В ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур розповіла, що нещодавно мала розмову з одним із народних депутатів, який дотичний до одного з регіонів й займається кадровими питаннями перед місцевими виборами.

Цікаво Росіяни будуть на цьому грати, – експерт пояснив, чи може Закарпаття стати другим Донбасом

На її запитання: "Чи є люди?" він відповів: "Знаєте, нема, тому будемо брати всіх. Якщо не дуже зашкварні".

Журналістка пригадала, що в цій розмові вона дізналася про розгляд на посаду мера Дніпра Сергія Риженка. Він головний лікар у лікарні імені Мечникова. В 2016 році йшов від "БПП", проте не є зашкварним та нормальний.



Сергій Риженко / Фото Вікепідія

"Але в "Слуг народу" все дуже швидко змінюється. На той час, коли я говорила, вони розглядали цю людину. На скільки я знаю, там перед місцевими виборами в Офісі Президента дивляться на 2 показники. – аби антирейтинг був низький і висока впізнаваність. Це 2 ключові показники, на яких вони визначатимуться з кандидатами, наприклад, у великих містах", – додала Власта Лазур.

Читайте також Союзник та потужна особистість: чому Порошенко не піде проти Авакова

Натомість блогер та журналіст Сергій Іванов запевнив, що українці хочуть того, що зараз не можуть собі дозволити. А також, що вони вірять медійним персонажам. Тому він не схильний вважати недалекоглядним вибір Миколи Тищенка й Олександра Дубінського.

Історія з "Велюром", "Мама любит скорость" – це амплуа. Їх мета та механізм діяльності, який чекають від них, – створювати максимальний галас та нагадувати про себе. А хто прийде вже потім з прагматичною ціллю сісти в мерське крісло – ми ще наразі не знаємо,

– пояснив Сергій Іванов.

"Зокрема, у мене був головний санітарний лікар Віктор Ляшко, якого називають одним з імовірних кандидатів. Але цій людині потрібні якісь "яскраві хлопчики", які будуть цей весь антураж вибудовувати", – додав Іванов.

Що відомо про місцеві вибори-2020? Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів оприлюднять не пізніше, ніж 9 листопада. Вибори поки не відбудуться лише на тимчасово окупованих територіях.

У кого більше шансів на виборах

Половина українців вважає, що країні потрібні молоді та нові політики, хоч і без досвіду. Натомість інші думають, що лише досвідчені зможуть знайти вихід із кризи. Якщо говорити про вибори до місцевих рад, то зазвичай партійні рейтинги повторюють загальнонаціональні рейтинги. Про це розповів Антон Грушецький, заступник директора КМІС.

Проте він додав, що у кожному районі може "вистрелити" і певний місцевий проєкт зі своїми лідерами. Наприклад, партія "Довіряй ділам" в Одесі під керівництвом Труханова. Або політична сила, яка буде асоціюватися з Кернесом в Харкові.

Чому "Слуга народу" проти місцевих лідерів – читайте тут.

Тищенко, як кандидат у мери Києва

Микола Тищенко очолив столичний осередок "Слуги народу". Однак це не має ніякого стосунку до балотування у мери Києва. Тищенко завдяки цьому призначенню не став автоматичним кандидатом. Про це заявила нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що відбір кандидатів у мери Києва ще триває.

"Це не означає, що він є автоматичним кандидатом у мери Києва, абсолютно ні. Цей внутрішній відбір за участі навіть зовнішніх кандидатів триває. Я думаю, у найближчі тижні ця інтрига розвіється і закінчиться", – сказала Кравчук.

Чи балотуватиметься у мери Києва​ міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко – читайте тут.

Про відставку уряду Дениса Шмигаля

Верховна Рада має розглянути оновлену програму діяльності уряду Дениса Шмигаля. Однак у разі, якщо її знову не підтримають народні депутати, це не означає, що уряд одразу піде у відставку. Про це заявила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Вона пояснила, що уряд не піде у відставку, а просто не отримає річний імунітет.

"Навіть якщо не буде 226 голосів за підтримку програми уряду, а це дійсно останній шанс – законодавство не передбачає третього внесення (програми – 24 канал), то це не означає, що уряд автоматично йде у відставку. Просто він працюватиме без імунітету", – запевнила народна депутатка.

Більше про програму уряду Дениса Шмигаля – читайте тут.