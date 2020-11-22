У Дніпрі у день виборів провели агітаційний ярмарок: поліція відкрила провадження
У Дніпрі 22 листопада планували провести "ярмарок вихідного дня". Проте, замість акції рестораторів, у наметах агітували приходити на вибори. У поліції кажуть, що під час заходу агітували за одного з кандидатів на посаду міського голови. Тому правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
З колонок лунали заклики прийти на голосування
Акцію планували для того, аби власники ресторанного бізнесу змогли прийти з власною продукцією у карантин вихідного дня. Адже у суботу – неділю закладам можна працювати лише на виніс. Про це пише DEPO.
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Натомість у парках містах розклали намети, де людей частують безкоштовним чаєм та пиріжками. Також дніпрян активно закликають піти проголосувати. Така агітація лунала з розміщених біля наметів колонок.
Проте, незважаючи на безкоштовне пригощення, людей у парках міста зібралось небагато.
Людей пригощали чаєм та пиріжками / Фото DEPO
Заява поліції
У Нацполіції Дніпропетровської області заявили, що вони отримали повідомлення про ярмарки в Дніпрі, на яких агітують за одного з кандидатів на посаду міського голови. Тому задля перевірки відкрили кримінальне провадження.
Справу порушили за статтею Кримінального кодексу про підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму. Ця стаття передбачає обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк. Крім того, порушника позбавлять права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 1 до 3 років.
Загалом станом на 15:00 до поліції надійшли 108 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства. У підсумку правоохоронці відкрили 3 кримінальні провадження. За іншими фактами тривають перевірки та ухвалюють відповідні рішення.
Головне про голосування 22 листопада:
- 22 листопада голосують у Дрогобичі, Нікополі, Полтаві, Бердянську, Слов'янську, Дніпрі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному.
- У другий тур вийшли 2 кандидати, яких підтримали найбільше виборців. Аби перемогти, кандидат теж має отримати більшість голосів, проте вже не обов'язково, щоб їх було понад 50%, як це було у першому турі.
- Кожному виборцю видадуть бюлетень із двома кандидатами. Людині потрібно лише поставити галочку або плюсик у пустому квадратику навпроти кандидата, якого він підтримує.
- Зауважимо, цьогоріч другий тур проводять лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей.
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