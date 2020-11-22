Які порушення виявили під час голосування 22 листопада: фото, відео
В Україні 22 листопада тривають другі тури виборів мерів міст. Зокрема міських голів обирають у 7 обласних центрах. Про порушення, які зафіксували під час голосування, читайте у матеріалі 24 каналу.
Які порушення на дільницях виявили
Станом на 8:00 в містах відкрились виборчі дільниці. Сьогодні голосують у Дрогобичі, Нікополі, Полтаві, Бердянську, Слов'янську, Дніпрі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному. Про перебіг виборів інформує 24 канал.
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Агітація у день голосування
- Дніпро
У Дніпрі, інформує ЧЕСНО, на одному з великих екранів, демонстрували відео зі слоганом одного з кандидатів у мери. Мовиться, про чинного мера Бориса Філатова.
Станом на 15:00 до поліції Дніпропетровської області надійшли 108 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства. У підсумку правоохоронці відкрили 3 кримінальні провадження. За іншими фактами тривають перевірки та ухвалюють відповідні рішення.
Про які кримінальні порушення мовиться
- На одній із дільниць в Амур-Нижньодніпровському районі зникла печатка виборчої комісії. Поліція наразі розслідує інцидент і відкрила кримінальне провадження за статтею про фальсифікацію, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.
- На виборчій дільниці у Новокодацькому районі Дніпра протокол про підрахунок голосів підписали до завершення голосування. Правоохоронці також відкрили провадження за статтею про фальсифікацію, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.
- У Дніпрі відбувся ярмарок із агітацією за одного з кандидатів на посаду міського голови. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму.
- Львів
У Львові зафіксували білборди з певним гаслом і стилістикою. Схожу використовував для політичної реклами Олег Синютка.
Порушення заборони на агітацію / Фото Ростислава Абрамця, 24 канал
Автобуси із сотнею молодиків
- Дрогобич
Біля одного з будинків у центрі міста спостерігачі побачили приблизно сотню молодиків. Вони приїхали на автобусах з львівською реєстрацією та представились журналістами.
Чоловіки пояснили правоохоронцям, що вони нібито планують охороняти виборчі дільниці та представились журналістами. У молодиків були посвідчення видання "Нова пора", зареєстрованого на Запоріжжі.
Дивіться відео з Дрогобича:
Спостерігачів не допускали на дільниці
Про перші порушення на дільницях повідомила громадянська мережа ОПОРА.
- Миколаїв, Ужгород
Спостерігача від ОПОРИ не впустили вранці на дільницю, отож він не міг спостерігати за підготовчим засіданням та відкриттям сейфу з бюлетенями. У приміщення ДВК спостерігач пройшов вже самостійно згодом.
Схожа ситуація і в Миколаєві. На дільницю теж не пропустили спостерігача від ОПОРИ.
Протокол підписали наперед
- Львів
У Львові деякі члени однієї з ДВК підписали протокол ще до завершення волевиявлення громадян та підрахунку голосів. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Слідчі встановлюють усі обставини правопорушення, інформують у пресслужбі Нацполіції Львівщини.
СМС у день голосування
- Полтава
І виборцям, і членам комісій приходять повідомлення з закликом не йти на вибори. Начебто, на тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція. Відправник – Poltava.
Полтавські смс у день голосування / Фото ОПОРИ
Проблеми зі списками
- Львів
На ранковому засіданні секретар однієї з ДВК у Львові викреслила ручкою зі списком прізвища трьох виборців. Комісія отримала повідомлення з Держреєстру виборців про вилучення. Проте, згідно з законом, це мали зробити до 18:00 суботи.
Також на двох ДВК не вели протокол на ранковому засіданні.
Не вистачає скриньок та кабінок
- Рівне
На щонайменше 2 виборчих дільницях не вистачає кабінок та скриньок для голосування.
- Дніпро
А у Дніпрі кабінку для голосування розташували прямо біля вікна – це є порушенням, адже немає таємниці голосування. Те, як заповнюють бюлетені, можуть побачити з вулиці.
Кабінку розташували біля вікна / Фото ОПОРИ
- Львів та Дрогобич
Тут теж не вистачає кабінок та скриньок для голосування.
- Полтава
У Полтаві на одній з дільниць скриньки для голосування та кабінки розмістили у різних кімнатах. Отож виборцям, щоб проголосувати, потрібно зайти в одне приміщення, вийти з нього і аж тоді кинути бюлетень до урни.
Дивіться відео з Полтави:
Порвані бюлетені
- Дніпро
Один з виборців порвав свій бюлетень та кинув до урни. Члени ДВК навіть не викликали поліцію, адже порушник пішов з дільниці непоміченим.
У Дніпрі порвали бюлетень / Фото ОПОРИ
- Львів
У Львові чоловік кинув до скриньки два бюлетені замість одного і покинув дільницю. Очевидці кажуть, що він кинув бюлетень замість зятя, що був з дитиною. За фактом порушення викликали поліцію та склали протокол.
Без паспорта – на вибори
- Слов'янськ
Пенсіонерка вирішила прийти на вибори без оригіналу паспорта. Натомість жінка принесла ксерокопію документа. Спостерігачка від одного з кандидатів запропонувала підвезти виборчиню додому. Коли їй вказали, що це порушення, вона запропонувала дати жінці гроші на таксі.
- Ужгород
Про спробу видати бюлетень виборцю без паспорта повідомили у спостерігачі й в Ужгороді. На місце події виїхали правоохоронці.
Захист від COVID-19 – понад усе
- Полтава
На одній з дільниць міста чоловік відмовився знімати маску для ідентифікації особи. Своє рішення виборець пояснив, що не хоче інфікуватись. Члени ДВК не знали, чи видавати бюлетень у такому випадку, отож зателефонували голові районної ТВК. У відповідь їм сказали діяти на свій розсуд. Бюлетень свідомому громадянину таки видали.
Одна кабінка – для хворих з ГРЗ та осіб з інвалідністю
- Бердянськ
Жахливе правопорушення виявили на одній з дільниць Бердянська. Там одну кабінку виділили водночас для осіб з ознаками респіраторного захворювання та людей з інвалідністю.
З температурою та інвалідністю – в одну кабінку / Фото ОПОРИ
У Бердянську також до однієї з ДВК прийшла жінка, яка представилась новою членкинею комісії – на заміну. Проте жодних документів вона при собі не мала. До роботи громадянку, звісно, не допустили.
Недбалість членів ДВК
- Слов'янськ
У Слов'янську заступник голови ДВК повідомив, що у сейфі немає печатки. Заяву прийняли правоохоронці. Вони намагались додзвонитись до голови комісії. Згодом виявилоcь, що вона залишила печатку у сусідньому кабінеті, принесла її, поклала у сейф та навіть тоді не опечатала його.
- Слов'янськ, Львів
Ще одним порушенням ДВК стала видача бюлетенів лише одним членом комісії. Такі випадки виявили у Львові та Слов'янську. Згідно з нормами Виборчого кодексу, за столом мають перебувати два члени ДВК.
Фото з бюлетенями
- Львів, Дніпро, Черкаси
Не відмовились від бажання сфотографувати бюлетень у кабінці виборці у Львові, Дніпрі та Черкасах. Правопорушення помітили спостерігачі.
У Львові на порушника склали адмінпротокол, а от у Дніпрі жінку просто відпустили – після того, як вона видалила світлину з телефону.
Згодом схожі правопорушення виявили протягом пів години на щонайменше 8 інших дільницях.
У Черкасах викликали поліцію. Проте чоловіку, що не міг стриматись, аби не сфотографувати бюлетеня, таки вдалось покинути дільницю до того часу, як прибули правоохоронці.
Підвезення на дільниці
У тих же Черкасах спостерігачі зафіксували систематичне підвезення виборців до дільниць. Їх здійснюють одні й ті самі автівки. Це може свідчити про задіяння мереж "сіток" для підкупу виборців. Підвезення відбувається індивідуальними автомобілями: водій залишається за кермом, виборець йде голосувати, потім повертається в машину. За час спостереження таких візитів одних і тих самих автомобілів зафіксовано до 10 випадків.
Спостерігачі від Комітету виборців України вже звернулися стосовно ситуації до правоохоронців.
Цікаво, що йдеться про ті ж дільниці, де раніше було зафіксовано фотографування бюлетенів.
Дивіться відео з Черкас:
Дивіться відео з Дніпра:
Що кажуть у поліції?З початку доби до Національної поліції надійшло 42 заяви та повідомлення, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу. Здебільшого вони стосувалися фотографування бюлетеня або виборчої документації – 8, 3 – конфліктів, 2 – фальсифікації виборчих документів, по одному – підкуп виборців, незаконна агітація, крадіжка.
Головне про місцеві вибори 22 листопада:
- У другий тур вийшли 2 кандидати, яких підтримали найбільше виборців. Аби перемогти, кандидат теж має отримати більшість голосів, проте вже не обов'язково, щоб їх було понад 50%, як це було у першому турі.
- Кожному виборцю видадуть бюлетень із двома кандидатами. Людині потрібно лише поставити галочку або плюсик у пустому квадратику навпроти кандидата, якого він підтримує.
- Зауважимо, цьогоріч другий тур проводять лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей.
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