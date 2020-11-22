В Україні 22 листопада тривають другі тури виборів мерів міст. Зокрема міських голів обирають у 7 обласних центрах. Про порушення, які зафіксували під час голосування, читайте у матеріалі 24 каналу.

Які порушення на дільницях виявили

Станом на 8:00 в містах відкрились виборчі дільниці. Сьогодні голосують у Дрогобичі, Нікополі, Полтаві, Бердянську, Слов'янську, Дніпрі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному. Про перебіг виборів інформує 24 канал.

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Агітація у день голосування

Дніпро

У Дніпрі, інформує ЧЕСНО, на одному з великих екранів, демонстрували відео зі слоганом одного з кандидатів у мери. Мовиться, про чинного мера Бориса Філатова.

Сьогодні у Дніпрі обирають міського голову. Агітувати у цей день заборонено.

Попри це, у місті крутять рекламу зі слоганом, який використовує чинний мер (і кандидат) Філатов.



Більше тут: https://t.co/Uqs4y86ZYp pic.twitter.com/RZnOQ2trK3 — ЧЕСНО (@chesno_movement) November 22, 2020

Станом на 15:00 до поліції Дніпропетровської області надійшли 108 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства. У підсумку правоохоронці відкрили 3 кримінальні провадження. За іншими фактами тривають перевірки та ухвалюють відповідні рішення.

Про які кримінальні порушення мовиться

На одній із дільниць в Амур-Нижньодніпровському районі зникла печатка виборчої комісії. Поліція наразі розслідує інцидент і відкрила кримінальне провадження за статтею про фальсифікацію, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.

Поліція наразі розслідує інцидент і відкрила кримінальне провадження за статтею про фальсифікацію, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації. На виборчій дільниці у Новокодацькому районі Дніпра протокол про підрахунок голосів підписали до завершення голосування . Правоохоронці також відкрили провадження за статтею про фальсифікацію, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.

. Правоохоронці також відкрили провадження за статтею про фальсифікацію, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації. У Дніпрі відбувся ярмарок із агітацією за одного з кандидатів на посаду міського голови. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму.

Львів

У Львові зафіксували білборди з певним гаслом і стилістикою. Схожу використовував для політичної реклами Олег Синютка.



Порушення заборони на агітацію / Фото Ростислава Абрамця, 24 канал

Автобуси із сотнею молодиків

Дрогобич

Біля одного з будинків у центрі міста спостерігачі побачили приблизно сотню молодиків. Вони приїхали на автобусах з львівською реєстрацією та представились журналістами.



Чоловіки пояснили правоохоронцям, що вони нібито планують охороняти виборчі дільниці та представились журналістами. У молодиків були посвідчення видання "Нова пора", зареєстрованого на Запоріжжі.

Дивіться відео з Дрогобича:

Спостерігачів не допускали на дільниці

Про перші порушення на дільницях повідомила громадянська мережа ОПОРА.

Миколаїв, Ужгород

Спостерігача від ОПОРИ не впустили вранці на дільницю, отож він не міг спостерігати за підготовчим засіданням та відкриттям сейфу з бюлетенями. У приміщення ДВК спостерігач пройшов вже самостійно згодом.

Схожа ситуація і в Миколаєві. На дільницю теж не пропустили спостерігача від ОПОРИ.

Протокол підписали наперед

Львів

У Львові деякі члени однієї з ДВК підписали протокол ще до завершення волевиявлення громадян та підрахунку голосів. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Слідчі встановлюють усі обставини правопорушення, інформують у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

СМС у день голосування

Полтава

І виборцям, і членам комісій приходять повідомлення з закликом не йти на вибори. Начебто, на тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція. Відправник – Poltava.



Полтавські смс у день голосування / Фото ОПОРИ

Проблеми зі списками

Львів

На ранковому засіданні секретар однієї з ДВК у Львові викреслила ручкою зі списком прізвища трьох виборців. Комісія отримала повідомлення з Держреєстру виборців про вилучення. Проте, згідно з законом, це мали зробити до 18:00 суботи.



Також на двох ДВК не вели протокол на ранковому засіданні.

Не вистачає скриньок та кабінок

Рівне

На щонайменше 2 виборчих дільницях не вистачає кабінок та скриньок для голосування.

Дніпро

А у Дніпрі кабінку для голосування розташували прямо біля вікна – це є порушенням, адже немає таємниці голосування. Те, як заповнюють бюлетені, можуть побачити з вулиці.



Кабінку розташували біля вікна / Фото ОПОРИ

Львів та Дрогобич

Тут теж не вистачає кабінок та скриньок для голосування.

Полтава

У Полтаві на одній з дільниць скриньки для голосування та кабінки розмістили у різних кімнатах. Отож виборцям, щоб проголосувати, потрібно зайти в одне приміщення, вийти з нього і аж тоді кинути бюлетень до урни.

Дивіться відео з Полтави:

Порвані бюлетені

Дніпро

Один з виборців порвав свій бюлетень та кинув до урни. Члени ДВК навіть не викликали поліцію, адже порушник пішов з дільниці непоміченим.



У Дніпрі порвали бюлетень / Фото ОПОРИ

Львів

У Львові чоловік кинув до скриньки два бюлетені замість одного і покинув дільницю. Очевидці кажуть, що він кинув бюлетень замість зятя, що був з дитиною. За фактом порушення викликали поліцію та склали протокол.

Без паспорта – на вибори

Слов'янськ

Пенсіонерка вирішила прийти на вибори без оригіналу паспорта. Натомість жінка принесла ксерокопію документа. Спостерігачка від одного з кандидатів запропонувала підвезти виборчиню додому. Коли їй вказали, що це порушення, вона запропонувала дати жінці гроші на таксі.

У Слов'янську на ДВК 141198 пенсіонерка намагалася проголосувати за ксерокопією паспорта.

Їй відмовили у видачі бюлетеня. Тоді спостерігачка від Придворова запропонувала підвезти її додому по паспорт. Коли їй сказали,що це злочин,спостерігачка сказала,що може дати гроші на таксі pic.twitter.com/eLf2ue1qSd — ЧЕСНО (@chesno_movement) November 22, 2020

Ужгород

Про спробу видати бюлетень виборцю без паспорта повідомили у спостерігачі й в Ужгороді. На місце події виїхали правоохоронці.

Захист від COVID-19 – понад усе

Полтава

На одній з дільниць міста чоловік відмовився знімати маску для ідентифікації особи. Своє рішення виборець пояснив, що не хоче інфікуватись. Члени ДВК не знали, чи видавати бюлетень у такому випадку, отож зателефонували голові районної ТВК. У відповідь їм сказали діяти на свій розсуд. Бюлетень свідомому громадянину таки видали.

Одна кабінка – для хворих з ГРЗ та осіб з інвалідністю

Бердянськ

Жахливе правопорушення виявили на одній з дільниць Бердянська. Там одну кабінку виділили водночас для осіб з ознаками респіраторного захворювання та людей з інвалідністю.



З температурою та інвалідністю – в одну кабінку / Фото ОПОРИ

У Бердянську також до однієї з ДВК прийшла жінка, яка представилась новою членкинею комісії – на заміну. Проте жодних документів вона при собі не мала. До роботи громадянку, звісно, не допустили.

Недбалість членів ДВК

Слов'янськ

У Слов'янську заступник голови ДВК повідомив, що у сейфі немає печатки. Заяву прийняли правоохоронці. Вони намагались додзвонитись до голови комісії. Згодом виявилоcь, що вона залишила печатку у сусідньому кабінеті, принесла її, поклала у сейф та навіть тоді не опечатала його.

Слов'янськ, Львів

Ще одним порушенням ДВК стала видача бюлетенів лише одним членом комісії. Такі випадки виявили у Львові та Слов'янську. Згідно з нормами Виборчого кодексу, за столом мають перебувати два члени ДВК.

Фото з бюлетенями

Львів, Дніпро, Черкаси

Не відмовились від бажання сфотографувати бюлетень у кабінці виборці у Львові, Дніпрі та Черкасах. Правопорушення помітили спостерігачі.

У Львові на порушника склали адмінпротокол, а от у Дніпрі жінку просто відпустили – після того, як вона видалила світлину з телефону.

Згодом схожі правопорушення виявили протягом пів години на щонайменше 8 інших дільницях.

У Черкасах викликали поліцію. Проте чоловіку, що не міг стриматись, аби не сфотографувати бюлетеня, таки вдалось покинути дільницю до того часу, як прибули правоохоронці.

Підвезення на дільниці

У тих же Черкасах спостерігачі зафіксували систематичне підвезення виборців до дільниць. Їх здійснюють одні й ті самі автівки. Це може свідчити про задіяння мереж "сіток" для підкупу виборців. Підвезення відбувається індивідуальними автомобілями: водій залишається за кермом, виборець йде голосувати, потім повертається в машину. За час спостереження таких візитів одних і тих самих автомобілів зафіксовано до 10 випадків.

Спостерігачі від Комітету виборців України вже звернулися стосовно ситуації до правоохоронців.

Цікаво, що йдеться про ті ж дільниці, де раніше було зафіксовано фотографування бюлетенів.

Дивіться відео з Черкас:

Дивіться відео з Дніпра:

Що кажуть у поліції? З початку доби до З початку доби до Національної поліції надійшло 42 заяви та повідомлення, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу. Здебільшого вони стосувалися фотографування бюлетеня або виборчої документації – 8, 3 – конфліктів, 2 – фальсифікації виборчих документів, по одному – підкуп виборців, незаконна агітація, крадіжка.

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