На Харківщині кандидат на посаду Дергачівського міського голови Костянтин Жидков організував проведення безкоштовних ІФА-тестів на коронавірус. Активісти вже звернулася у поліцію.

Що відомо про безкоштовні ІФА-тестування від Костянтина Жидкова

Кандидат в депутати Дергачівської міськради від партії "Слуга народу" Дмитро Дончак у фейсбуці розмістив оголошення про безкоштовне ІФА-тестування. Воно відбувалося за ініціативи та підтримки кандидата на посаду Дергачівського міського голови Костянтина Жидкова. Про це повідомляє громадська організація "Опора".

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В оголошенні написано, що тести будуть робити в місті Дергачі, селі Цупівка, селищах Прудянка та Слатине.



Скриншот допису Дмитра Дончака

У соціальних мережах з'явилися фотографії людей, які здають кров для проведення ІФА-тесту на коронавірус в спеціально обладнаному мініавтобусі. На транспортному засобі розміщений агітаційний напис "Об'єднана громада – єдина команда. За Жидкова".

Сам Жидков в своєму коментарі до повідомлення голови Дергачівської РДА Володимира Усова заявив, що оплачує тести зі своїх заощаджень, і навіть опублікував квитанцію.

Водночас в "Опорі" заявили, що їхні представники звернулися в поліцію для перевірки зазначених фактів про наявність в них ознак непрямого підкупу виборців.

Що каже Жидков

Крім того, активісти звернулися за коментарем до самого Жидкова. Але він, як тільки він дослухав питання, мовчки поклав трубку. Більше на дзвінки кандидат в мери не відповідав.

Фотографії з місця проведення безкоштовного ІФА-тестування на Харківщині / Фото Вікторії Данилів