Більшість з кандидатів на посаду мера від "Слуги народу" – маловідомі політики або початківці. Чи має хтось з них реальні шанси перемогти на виборах у жовтні. Про це читайте детально у статті.

Найвідомішим серед усіх кандидатів у мери від партії "Слуга народу" є одеський комік Олег Філімонов. Багатьох людей не знають навіть всередині партії. Чому президентська сила підібрала такий склад кандидатів, у коментарі для сайту 24 каналу, пояснює політолог Ігор Рейтерович.

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Шанси кандидатів від Слуги народу

На думку експерта, у більшості обласних містах переможуть діючі мери. Кандидати від "Слуги народу" не складуть їм конкуренцію, оскільки це переважно малодосвідчені люди без яскраво вираженої харизми.

Там мало кандидатів, які мають політичний досвід й навички. Навіть представники цієї партії, під час презентації, у внутрішніх чатах й у кулуарах запитували – хто ці люди,

– повідомив Ігор Рейтерович.

Такий підбір кадрів може свідчити про існування "договорняків" – області й міста можуть зливати місцевій еліті, через це й висувають кандидатів, які наберуть мінімальну кількість голосів. Або ж це просто доказ того, що партія не підготувалась як слід до місцевих виборів. Всі надії покладають на Володимира Зеленського. Що він магією свого імені затягне цих людей на посади, пояснив політолог.

Одеса

Його знають як гумориста, але Олег Філімонов ще доктор наук, меценат, людина з чіткою проукраїнською позицією. Проте перемогти діючого мера Одеси Геннадія Труханова йому буде складно, вважає Ігор Рейтерович.

Олег Філімонов / Фото followers.com.ua

Але, зі слів політолога, "Слуга народу" має шанси завести велику фракцію у міську раду Одеси, при умові якщо Олега Філімонова не залишать самого й партія кине сили на передвиборчу кампанію.

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Кривий Ріг

У рідному місті Володимира Зеленського партія висунула Дмитра Шевчика, який є діючим депутатом облради від проросійської партії "Опозиційний блок". Його також пов’язують з олігархом Вадимом Новинським.

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Політолог прогнозує, що у Шевчика не дуже багато шансів. Перевагу матиме діючий мер, якщо він все таки піде на вибори. Юрій Вілкул вже веде активно мерську кампанію, попри заяви, що більше не балотуватиметься на цю посаду.

Цікаво, що його сина Олександра Вілкула також пов’язують з Рінатом Ахметовим. Виходить, що обидва кандидати представляють одного олігарха.

Олександр та Юрій Вілкули / Фото Днепр Час

На думку Ігоря Рейтеровича, політики просто не домовились між собою.

Вілкул начебто міг би піти на пенсію й поступитися місцем кандидату від Слуги народу. Але з ним вирішили не радитись у президентський партії, тому найстарший міський голова України вирішив залишитись при владі – розповів політолог. Юрію Вілкулу, до слова, 70 років.

На думку Рейтеровича, Слуга народу сподівається отримати у Кривому Розі 30-40%, що дозволить сформувати сильну фракцію у міській раді.

Інші кандидати

Політолог також виділив Сергія Риженка, який боротиметься за посаду мера Дніпра.

Ця людина завжди була у провладній партії, ось тепер він перейшов у "Слугу народу" з "Європейської Солідарності", – підкреслив Рейтерович.

Риженко абсолютно не прохідний кандидат, вважає політолог – "не візьме вище 10%".

Слуги начебто розраховують перемогти у Чернівцях й Кропивницькому. Але якщо в Чернівцях складна ситуація – там немає мера, то у Кропивницькому, на думку політолога, не зрозуміло на що сподіваються представники президентської партії – рейтинг діючого міського голови доволі високий.

Чому вони такі різні?

Загалом кандидати від "Слуги народу" доволі різнобарвні. Вони є вихідцями з абсолютно протилежних політичних таборів.

Це пов’язане з тим, що у них кадровий голод. Беруть всіх, кого пропонують або ж за домовленостями. Також грає фактор відсутності електорального ядра – ідентифікувати виборця "Слуги народу" складно. Вони намагаються охопити якомога ширше поле,

– каже Ігор Рейтерович.

Політолог переконаний, що розраховувати на тотальну перемогу "слугам" не доводиться. Найголовніша їх проблема – вони не відповідають основному запиту виборців.

"Зараз люди потребують професіоналів й роблять акцент на господарку, а новими обличчями вже "наїлися", – резюмував Ігор Рейтерович.