Партія "Слуга народу" під час партійного з'їзду 31 серпня оголосила прізвища кандидатів від своєї політсили, які позмагаються за крісла мерів українських міст.

У з'їзді партії на даху виставкового центру "Парковий" взяв участь Президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

До теми Рейтинги кандидатів у мери Києва: хто може очолити столицю

Хто представлятиме "Слугу народу" на місцевих виборах 2020

Київ

Партія "Слуга народу" провела праймеріз серед 5 кандидатів на посаду мера Києва. Зрештою за трьома критеріями з трьох перемогу здобула Ірина Верещук.

Свою підтримку Верещук у майбутніх виборчих перегонах висловив Володимир Зеленський. Штаб Верещук на виборах мера столиці очолить Олександр Корнієнко – перший заступник президентської фракції у Верховній Раді.

Одеса

Тут міцні позиції має чинний міський голова Геннадій Труханов. За червневими опитуваннями за нього готові були проголосувати майже половина одеситів.

Тож владній команді потрібен тут сильний кандидат. Водночас "Слуга народу" вирішила зробити ставку на популярного коміка й народного артиста України Олега Філімонова – учасника команди КВК "Одеські джентльмени.

Харків

Тут у чинного мера Геннадія Кернеса теж справи непогані. Хоча сильний кандидат також буде й від ОПЗЖ. Від проросійської політсили в першій столиці балотуватиметься нардеп Олег Фельдман.

У владній команді хочуть протиставити цим двом Олексія Кучера – українського адвоката та політика.

Дніпро

Тут також підтримкою в понад 40% користується нинішній мер Борис Філатов. На другому місці ексрегіонал Олександр Вілкул. Майже такий же рівень підтримки в Максима Бужанського.

Що цікаво, останній, схоже, має намір балотуватися, навіть якщо президент вибере іншого кандидата від партії. Тоді можлива ситуація, коли від "Слуги народу" фактично будуть двоє кандидатів.

Офіційно представляти владну партію на виборах може головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова, нинішній депутат облради від БПП Сергій Риженко.

Львів

Львівська обласна організація партії "Слуга народу" пропонує кандидатом у на посаду голови Львівської ОТГ 46-річного військового лікаря, позафракційного депутата Львівської міськради Тараса Кльофу.

Він заслужений лікар України та заступник начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Раніше був депутатом від "Самопомочі".

Черкаси

Раніше говорили, що на противагу Анатолію Бондаренку може бути представлений молодий телеведучий і чинний нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко. Однак під час з'їзду партія представила Віталія Ільченка.

Суми

Ще одне місто, де "Слугу народу" може представити чинна народна депутатка. Це мажоритарниця з Сум Тетяна Рябуха.

Нині місто очолює Олександр Лисенко.

Ужгород

На Закарпатті від "Слуги народу" за крісло мера Ужгорода позмагається депутат міськради Віктор Щадей.

Команда Щадея об’єдналася зі штабом нардепа Роберта Горвата, який входить до складу депутатської групи "Довіра" та є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.



Кандидати в мери найбільших міст України / Інфографіка 24 каналу

Кого ще представили у "Слузі народу":

Сергій Борзов – кандидат на посаду міського голови Вінниці;

– кандидат на посаду міського голови Вінниці; Віктор Євдокимов – кандидат на посаду міського голови Житомира;

– кандидат на посаду міського голови Житомира; Віталій Тишечко – кандидат на посаду міського голови Запоріжжя;

– кандидат на посаду міського голови Запоріжжя; Олександр Богачьов – кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська;

– кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська; Дмитро Шевчик – кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу;

– кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу; Ольга Ковальова-Алокілі – кандидатка на посаду міського голови Кропивницького;

– кандидатка на посаду міського голови Кропивницького; Тетяна Домбровська – кандидатка на посаду міського голови Миколаєва.

– кандидатка на посаду міського голови Миколаєва. Сергій Іващенко – кандидат на посаду міського голови Полтави;

– кандидат на посаду міського голови Полтави; Віталій Коваль – кандидат на посаду міського голови Рівного;

– кандидат на посаду міського голови Рівного; Ольга Алтуніна – кандидатка на посаду міського голови Слов'янська;

– кандидатка на посаду міського голови Слов'янська; Віктор Гевко – кандидат на посаду міського голови Тернополя;

– кандидат на посаду міського голови Тернополя; Юрій Кирилов – кандидат на посаду міського голови Херсона;

– кандидат на посаду міського голови Херсона; Інна Ящук – кандидатка на посаду міського голови Хмельницького;

– кандидатка на посаду міського голови Хмельницького; Віталій Другановський – кандидат на посаду міського голови Чернівців;

– кандидат на посаду міського голови Чернівців; Юрій Тарасовець – кандидат на посаду міського голови Чернігова.

Місцеві вибори 2020: що треба знати

Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за постанову про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня.

Вибори депутатів місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей. Відтак, вибори на тимчасово окупованих територіях України призначать згідно зі встановленими законами порядками за умови припинення окупації та агресії Росії проти України.

Участь зможуть взяти не всі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.

У "Слузі народу" кажуть, що місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можуть не відбутися лише в тому випадку, якщо в Україні введуть надзвичайний стан.

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