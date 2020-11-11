Вже 15 листопада 2020 року одесити вдруге за останні три тижні будуть обирати мера міста. До другого туру вийшли чинний міський голова Геннадій Труханов і народний депутат від "ОПЗЖ" Микола Скорик. Про першого кажуть, що він має російський паспорт, другий намагався затягти Одесу до "русского міру".

Наскільки виправдані побоювання жителів Одеси, котрі не хочуть повертатися до синьо-білих часів? Прийшов час ближче познайомитися з другим претендентом на перемогу в другому турі виборів мера Одеси. Хто такий Микола Скорик – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія Скорика

47-річний одесит Микола Скорик (на 7 років молодший свого опонента) у великій політиці набагато довше свого візаві. Навесні 2006 року тоді голова правління "Імексбанку" і помічник нардепа-регіонала Леоніда Климова стає головою Одеської облради. Безумовно, допомогли тісні дружні зв'язки родин Скориків і Климових.

Великий на той момент фінансист прийняв до себе в команду молоду поросль і повів вгору по кар'єрних сходах. Скільки років минуло – "Імексбанк" збанкрутував, Климов вже зійшов з політичної орбіти. А у Миколи Скорика все в добре. Виходить, що учень перевершив вчителя.

Факти

Народився 27 листопада 1972 в Одесі.

1994 року закінчив Одеський політехнічний інститут.

Дружина – Наталя Володимирівна Скорик, виховують доньку Маргариту і сина Віктора.

Микола Скорик з дружиною на ОМКФ / Фото "Думська"

Кар'єра у політиці

34-річний Скорик не просто очолив Одеську обласну раду – він мимохідь став не останньою людиною в обласній організації "Партії Регіонів". Нинішній кандидат в мери отримав керівництво над обласною радою в спокійний, у всіх сенсах зручний час. Долар по п'ять, Ющенко – президент, демократії – хоч греблю гати. Младорегіонали на місцях в той час зайняли безпрограшну тактику: можна було вільно критикувати владу і піаритися бюджетним коштом на банальних речах (відкривати дороги після ямкового ремонту та газорозподільні станції в депресивних селах), а народ це спокійно приймав.

Микола Скорик не був конфліктною людиною, а тому легко знайшов спільну мову з губернатором з "Нашої України" Миколою Сердюком. Це був славний союз, політики-господарники всюди з'являлися разом, і навіть в одній машині їздили Одещиною. При цьому Микола Скорик допоміг своєму патрону Віктору Януковичу виграти президентські вибори, після яких... виявився не потрібен команді переможців саме в Одесі. Далі, в 2010-му було відрядження в Крим.

Останній міністр Криму й термінове повернення

Восени 2013-го Скорик повертався на батьківщину після трирічного заслання до Криму. Там він працював в команді нині покійного Василя Джарти, очолюючи міністерство фінансів.

По суті, Скорик був останнім, хто офіційно відповідав за фінанси півострова до приходу "зелених чоловічків". Після Скорика в Криму вже був рубль.

Про свій той період кандидат в мери Одеси згадує неохоче, хоча додає – йому не соромно дивитися кримчанам в очі. Мабуть, ця впевненість прийшла до Скорика після легендарної фрази Медведєва "Грошей нема, но ви тримайтесь".

Губернатор Скорик / Фото пресслужби Одеської ОДА

Невідомо, скільки б часу нині нардеп сидів у Сімферополі, якби навколо Януковича не стали змінюватися клани та радники. Одеса одночасно втратила і мера, і голову обладміністрації. Гасити пожежу пригнали саме Миколу Скорика. Так він став губернатором найбільшої області в державі.

Микола Скорик про своє найбільше кар'єрне звершення:

Людина президента намагалися займатися господарською діяльністю, роз'їжджати по області. Все б нічого, але в Києві в цей час починався Євромайдан. Протестні настрої поширювалися на всю країну, Одеса не стала винятком. Скорик взяв на себе загальне керівництво по протидії одеським паросткам Революції Гідності.

Під егідою Януковича / Фото пресслужби Одеської ОДА

Справжній лідер одеського "Антимайдану" в 3 епізодах

Епізод перший. 24 листопада 2013 року Микола Скорик по суті санкціонував розгін одеського "Євромайдану" у Дюка. Правоохоронці, застосувавши силу до мітингувальників, напали на наметове містечко. Губернатор Скорик аплодував цьому рішенню силовиків, заявивши що Дюк і Потьомкінські сходи – не місце для таких зборів.

Цією заявою Микола Скорик сильно обвалив свої позиції, як компромісного керівника. У суспільстві продовжувала зростати напруга, і тодішній глава ОДА поступово втрачав контроль над ситуацією. Його перестають сприймати журналісти опозиційних режиму Януковича ЗМІ, ні проєвропейські громадські діячі. Наприклад, після диктаторських законів 16 січня 2014 року він взяв і ніби як вислухав журналістів, які за помахом руки виявилися «наклепниками» і "розпалювачами". Але репутація губернатора все одно різко йшла по похилій. Прізвисько "Коля-тетріс" закріпилося за ним після того, як він вирішив захистити будівлю ОДА бетонними плитами. Щоб "радикали" та "націоналісти" не захопили.

Губернатор Скорик переходить червоні лінії / Фото "Український тиждень"

Епізод другий. 19 лютого 2014 року черговий мітинг під стінами обладміністрації. Збираються представники різних таборів. Раптом, нізвідки взялися тітушки б'ють журналістів і прихильників євромайдану. А голова області як ні в чому не бувало відсиджується у себе в кабінеті.

Розгін одеського Євромайдану:

Епізод третій. 3 березня 2014 року, в Києві гинуть люди, Янукович тікає з країни, а Одеську ОДА йдуть захоплювати громадські організації сепаратистського спрямування. Жалюгідна спроба Миколи Скорика поставити на місце любителів Росії не увінчалася успіхом, і губернатор знову попрямував до свого кабінету. Він відсидівся в приміщенні, коли над будівлею адміністрації практично підняли прапор Росії.

За прапор України тоді билися громадські активісти і навіть недавні соратники по Партії регіонів, але тільки не губернатор Одещини Микола Скорик. Тож не дивно, що після втечі Януковича, Скорик на своєму місці довго не затримався. У той же день третього березня в.о. президента Турчинов підписав указ про звільнення Миколи Скорика з посади голови Одеської обладміністрації.

Антимайданівці захоплюють Одеську ОДА:

Відсидітися і переродитися

Здавалося б, Миколі Скорику саме час залягти на дно або навіть подумати про еміграцію. Але він почав крутитися навколо оновленої "Сильної України" Сергія Тігіпка. Ексвіцепрем'єр в уряді Азарова думав, що Скорик мобілізує електорат політичного проекту в області – Тігіпко йшов в президенти, нагадаємо. Однак сторони, як стало відомо пізніше, не домовилися по грошах. І Скорик вже виплив в рядах старих друзів, які назвалися "Опозиційним блоком".

Миколу Леонідовича було незвично бачити не в Балті або Кодимі, а в Донецькій області. На кону був пропуск до Верховної Ради і постійний прайм-тайм на підшефних політпроєкту каналах. Про одеські проблеми Скорик теж не забував, так, на темі «2 травня» Скорик і його однопартійці піарилися регулярно.

Скорик та інші колишні регіонали піаряться на кістках / Фото "Українські новини"

Скорик під час розколу в "Опоблоці" зайняв, як виявилося, виграшну половину, коли пішов за Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним до Медведчука в "Опозиційну платформу "За життя". У 2019 році він був єдиним одеським представником партії, хто потрапив до прохідної частини списку партії на виборах до парламенту. Там Скорик віддячив історичною першою сутичкою 9 скликання. Опонентом був не менш одіозний Микола Тищенко.

Сутичка Тищенка та Скорика – дивіться на відео:

У 2020 "ОПЗЖ" ще раз підтвердила свою віру в Скорика.

Скорик – кандидат від групи впливу Медведчука / Фото пресслужби "ОПЗЖ"

Попри сильні підводні течії в проросійських силах (а зараз в Одесі дві лінії ОПЗЖ – Вадима Столара і Сергія Льовочкіна), Микола Скорик все ж був висунутий в мери. І навіть впевнено пройшов до другого туру. Позаду залишився кандидат від чинної партії влади – Олег Філімонов, а також кандидат від політсили Порошенка – Петро Обухов.

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Вибори 2020 та 2 тур

Відверто кажучи, виграти Миколі Скорику може допомогти тільки чудо або масштабні фальсифікації (але для цього потрібен адмінресурс і гроші). У першому турі він набрав 39 з половиною тисяч голосів, що на 38 тисяч менше, ніж у його конкурента Геннадія Труханова.

Втім, в штабі Скорика надію не втрачають. Його вже публічно підтримали одеські політичні важковаговики колишній "бппшник" Дмитро Голубов, колишній "нашоукраїнець" Євген Червоненко та колишній голова ЦВК Сергій Ківалов.