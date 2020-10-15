Правоохоронці провели затримання та обшуки в одному з офісів Одеси, де працювала "передвиборча сітка". Підозрюють в організації забороненої діяльності голову місцевого виборчкому.

Про викриття досить масштабної "сітки", яка мала б забезпечити певну кількість голосів потрібному кандидату у мери Одеси, повідомили у департаменті стратегічних розслідувань поліції.

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За даними слідства, один голос на місцевих виборах зловмисники оцінювали у 1 тисячу гривень.

Затриману раніше засуджували за махінації на виборах

За підозрою у скоєнні злочину правоохоронці затримали двох людей – мешканця Одеси та очільницю виборчої комісії. Цікаво, що її п'ять років тому вона отримала свою першу судимість. За вчинення пов'язаного із виборами злочином. Судячи з усього, політики щедро платять причетним до виборів, то ж жінка знову взялася за своє.

45 тисяч доларів

На підкуп виборців заради певного кандидата витрачали шалені гроші. Тільки ця "сітка" мала план забезпечити голоси 1 тисячі осіб. Під час обшуку правоохоронці вилучили 45 тисяч доларів.

Як працювала "сітка"

Схема роботи зловмисників була досить простою. Голова комісії разом із поплічником шукали людей, які б зголосилися віддати свій голос. Фотографію бюлетеню вони могли обміняти на гроші у день виборів.

Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує до семи років тюрми.