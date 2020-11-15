В Одесі нібито замінували виборчу дільницю: поліція перевіряє інформацію
В Одесі 15 листопада, в день голосування на місцевих виборах, повідомили про замінування будівлі, в якій перебуває виборча комісія. Наразі на місці події працюють правоохоронці.
Замінування виборчої дільниці в Одесі
У поліцію подзвонив чоловік та розповів, що будівля на вулиці Косівській замінована. Зараз там розташована територіальна виборча комісія. Про це повідомили у Нацполіції Одеської області.
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На місце події виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Правоохоронці перевіряють об’єкт на наявність вибухонебезпечних пристроїв чи речовин.
В Одесі нібито замінували виборчу дільницю
Правоохоронці обстежують будівлю, у які перебуває виборча комісія в Одесі / Фото Суспільне Одеса
Що відомо про вибори в Одесі
- Під час першого туру виборів за мера Одеси жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.
- Тому у місті 15 листопада запланували другий тур голосування.
- До нього увійшли чинний мер міста Геннадій Труханов та кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик.
- У день виборів 15 листопада спостерігачі виявили порушення на виборчих дільницях в Одесі.
- Зокрема, на одній дільниць сейф з бюлетенями відкрили ще до початку засідання, на іншій – голосування почалося на 1 годину пізніше. Все тому, що члени комісії замінювали секретаря.
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