В Одесі 15 листопада, в день голосування на місцевих виборах, повідомили про замінування будівлі, в якій перебуває виборча комісія. Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Замінування виборчої дільниці в Одесі

У поліцію подзвонив чоловік та розповів, що будівля на вулиці Косівській замінована. Зараз там розташована територіальна виборча комісія. Про це повідомили у Нацполіції Одеської області.

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На місце події виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Правоохоронці перевіряють об’єкт на наявність вибухонебезпечних пристроїв чи речовин.



В Одесі нібито замінували виборчу дільницю



Правоохоронці обстежують будівлю, у які перебуває виборча комісія в Одесі / Фото Суспільне Одеса

Що відомо про вибори в Одесі