В Україні 15 листопада відбувається другий тур місцевих виборів. Зокрема, голосування проходить у таких містах: Луцьк, Краматорськ, Кам'янець-Подільський та Суми. Звичайно, все відбувається не без порушень.

Другий тур у низці українських міст почався вчасно та відбувається за процедурою, однак не без порушень. Про них читайте у матеріалі 24 каналу.

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Порушення на виборах

Луцьк

За даними громадянської мережі ОПОРА, у Луцьку члени виборчої комісії не допустили на ранкове засідання спостерігачку через відсутність паперового оригіналу тесту на коронавірус. Однак, варто зауважити, що спостерігачка мала з собою електронну версію документа.

Комісія вимагала саме паперовий оригінал з печаткою. Спостерігачці порадили видрукувати його в лабораторії і повернутися. При цьому комісія не надала документ, на основі якого вимагала довідку саме такого зразка,

– розповіли у ОПОРІ.

Спостерігачка викликала на місце події поліцію.

На виборчій дільниці у селі Жидичин перевіркою документів, списком виборців та видачею бюлетенів за одним зі столів займався лише один член комісії. Все тому, що інша людина вимірювала виборцям температуру на вході до дільниці.

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