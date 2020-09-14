Александр Шовковский, помощник главного тренера сборной Украины, идет в политику. Бывший вратарь "Динамо" будет баллотироваться в Киевский городской совет от партии "УДАР".

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время предвыборного съезда партии, сообщает LB.ua.

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Александр Шовковский записал видеообращение, которое было показано на предвыборном съезде партии.

Я, как человек активный и неравнодушный, хочу присоединиться к изменениям в нашей столице и в нашей стране. Я достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике. Я благодарен Виталию Владимировичу, который предложил присоединиться мне к команде УДАРа. Я не подведу,

– сказал Шовковский в видеообращении.

Что известно о местных выборах в Украине?

Выборы состоятся 25 октября 2020 года. Будут выбирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов должны обнародовать не позднее, чем 9 ноября. На временно оккупированных территориях выборы пока не состоятся.

Шовковский отказывал Гончаруку

Весной Александр Шовковский имел шанс попасть в политику. Тогда легендарный вратарь был близок, чтобы возглавить Госагентство спорта.

Однако экс-футболист "Динамо" отказался от предложения бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука возглавить отдел, который впоследствии был ликвидирован.

Тогда Шовковский объяснил решение не идти в политику чемпионатом Европы, который должен был состояться летом 2020 года.

Евро-2020 перенесено на 2021 год. Останется ли Шовковский в сборной Украины – не сообщается.

Что известно о Шовковском?

Легенда в истории "Динамо" и сборной Украины. Вратарь выступал за киевлян с 1993 по 2016 год.

За это время он побил множество украинских рекордов: по количеству матчей во всех турнирах, по количеству матчей в чемпионате Украины, по количеству матчей в истории "Динамо", по количеству матчей в Лиге чемпионов.

45-летний Шовковский – единственный вратарь, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионатах мира.

С сентября 2018 года входит в тренерский штаб сборной Украины.