"Слуга народа" выдвинула своего кандидата в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду в округе №50 Донецкой области. За место в парламенте будет соревноваться председатель Покровской районной государственной администрации Андрей Бондаренко.

О таком решении по результатам съезда партии председатель "Слуги народа" Александр Корниенко объявил 11 февраля.

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Что известно о кандидате на довыборах в Донецкой области

Что касается округа №50, то мы остановили свой выбор на главе Покровской районной государственной администрации Андрее Бондаренко. Это человек из команды президента,

- отметил Корниенко.

По его словам, Бондаренко на месте воплощает стремление Владимира Зеленского к установлению мира, улучшению социальных связей, взаимодействию с оккупированными территориями, открытию КПВВ, ЦНАПов.

Какие планы у Бондаренко

Интерфакс-Украина пишет, что кандидат в депутаты на брифинге заявил, что работал в сфере правоохранительной деятельности в городе Авдеевка, где принимал участие в антитеррористической операции.

Я был участником боевых действий, и момент начала АТО жил в Донецке и был вынужден уехать оттуда. Поэтому для меня принципиальным вопросом является наладить мир на Донбассе,

- заявил Бондаренко.

Он также заверил, что хорошо знает специфику и проблемные вопросы региона.

Обратите внимание! Ранее партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула своим кандидатом в нардепы на округе №50 генерального продюсера "112 Украина" Артема Марчевского.