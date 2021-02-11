Довыборы в парламент: "Слуга народа" определилась с кандидатом на Донетчине
"Слуга народа" выдвинула своего кандидата в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду в округе №50 Донецкой области. За место в парламенте будет соревноваться председатель Покровской районной государственной администрации Андрей Бондаренко.
Источник:Укринформ
О таком решении по результатам съезда партии председатель "Слуги народа" Александр Корниенко объявил 11 февраля.
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Что известно о кандидате на довыборах в Донецкой области
Что касается округа №50, то мы остановили свой выбор на главе Покровской районной государственной администрации Андрее Бондаренко. Это человек из команды президента,
- отметил Корниенко.
По его словам, Бондаренко на месте воплощает стремление Владимира Зеленского к установлению мира, улучшению социальных связей, взаимодействию с оккупированными территориями, открытию КПВВ, ЦНАПов.
Какие планы у Бондаренко
Интерфакс-Украина пишет, что кандидат в депутаты на брифинге заявил, что работал в сфере правоохранительной деятельности в городе Авдеевка, где принимал участие в антитеррористической операции.
Я был участником боевых действий, и момент начала АТО жил в Донецке и был вынужден уехать оттуда. Поэтому для меня принципиальным вопросом является наладить мир на Донбассе,
- заявил Бондаренко.
Он также заверил, что хорошо знает специфику и проблемные вопросы региона.
Что известно о выборах в Донецкой области?
Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в округе №87 и № 50. Представление документов для регистрации кандидатов в депутаты продлится до 25 февраля.
Выборы назначили после досрочного прекращения Радой полномочий Руслана Требушкина, кого избрали мэром Покровска Донецкой области.
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