Кандидатов на должность мэра Киева становится все больше. Несмотря на это, действующий мэр Виталий Кличко не оставляет первой ступени. Почему так и правда ли у действующего главы Киева нет сильных конкурентов – пояснили политологи.

Виталий Кличко остается мэром Киеве уже 2 каденции. За это время он запомнился как громкими скандалами, масштабными проектами, так и смешными ситуациями. Деятельность киевского мэра эксперты прокомментировали противоречиво: с одной стороны – обустроили новые парки, скверы и проложили велодорожки. Однако проблема скандальных строек так и осталась нерешенной, сообщает 24 канал.

Что говорят политологи

Официально избирательная кампания еще не стартовала – не все кандидаты начали агитацию. Эксперты предполагают, что, скорее всего, участники гонки все же будут соревноваться между собой за выход во второй тур с Виталием Кличко.

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Другим позитивом для действующего мэра является и отсутствие грязи. Аналитики отметили, что именно это выглядит подозрительно.

Ни один из олигархов, ни один из конкурентов не затрагивает отрицательный пиар. Кличко действительно смог договориться со всеми бенефициарами, которые могли бы на него выдавать определенную негативную информацию. Стоимость этих договоренностей пока неизвестна,

– заявил политолог Николай Давидюк.

Политический эксперт Тарас Семенюк отметил, что Кличко показал за последние 5 лет свои менеджерские качества. "Изменения есть, люди это видят и они сравнивают с альтернативами, которые могут быть", – сказал политолог.

Политологи отметили, что важным является и то, кто получит большинство в Киевсовете. Там основная борьба между партией "УДАР" Виталия Кличко и президентской "Слугой народа".

Что известно о рейтинге кандидатов на мэрское кресло

Согласно опросу, который проводил Центр Разумкова, Кличко имеет более 41% поддержки. За ним с большим отрывом – Андрей Пальчевский. У него чуть более 9%. На третьем месте бывший глава КГГА Александр Попов – 8%. Что интересно, именно при каденции Попова "Беркут" избил студентов под стелой в 2013 году. На четвертом месте – Ирина Верещук, у нее чуть более 6% поддержки. Завершает пятерку Сергей Притула – 5,5%.

"Эти показатели почти не изменились с концом июня – начала июля, тогда за него (Кличко – 24 канал) хотели голосовать 44% среди тех, кто определился. Мы не видим значительной динамики", – отметил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Важно. Параллельное исследование провела и социологическая группа "Рейтинг". Согласно их данным, у Кличко 41,7% поддержки. Вот только Сергей Притула – 11,5%, а Верещук – почти 9,5%. С небольшим отрывом на ступеньке ниже Пальчевский. Пересек границу в 5% и Гончаренко.

Рейтинг кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала

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