В октябре 2020 года в Украине пройдут очередные местные выборы. Традиционно самая интересная избирательная кампания в украинской столице. Многие кандидаты уже заявили о своем желании возглавить Киев.

Кто может стать мэром Киева – читайте в материале 24 канала.

Обратите внимание Местные выборы 2020: ЦИК объявила о старте избирательной кампании с 5 сентября

Список возможных кандидатов:

Виталий Кличко. Действующий мэр и всемирно известный спортсмен. Сергей Притула. Известный украинский шоумен, телеведущий и волонтер. Ирина Верещук. Народный депутат, кандидат от правящей партии "Слуга народа" Андрей Пальчевский. Украинский бизнесмен, политолог и журналист Виктор Ляшко. Главный санитарный врач Украины. Алексей Гончаренко. Депутат от партии "Европейская солидарность". Александр Попов. Бывший глава КГГА времена президентства Виктора Януковича. Борислав Береза. Народный депутат VIII созыва. Александр Омельченко. Мэр Киева с 1999 года по 2006. Алексей Кучеренко. Народный депутат от "Батькивщины". Дмитрий Гордон. Журналист, основатель издания "Бульвар".

Читайте также Партийные списки и новые бюллетени: как Избирательный кодекс противоречит международным советам

Рейтинги доверия к кандидатам в мэры Киева:

Свежий опрос о рейтингах кандидатов провела социологическая группа "Рейтинг".

За кого сейчас готовы проголосовать киевляне:

Виталий Кличко ( "УДАР") – 36%;

Андрей Пальчевский – 8%;

Александр Попов 7%;

Ирина Верещук 5,5%;

Сергей Притула 5%;

Игорь Смешко 4%;

Александр Омельченко 3%;

Михаил Добкин 3%;

Алексей Гончаренко 3%;

Андрей Ильенко 2%;

Николай Томенко 2%;

Борислав Береза 2%;

Александр Дубинский 1%;

Виталий Нестор 1%;

Андрей Белецкий 1%;

Юрий Левченко 1%.



Рейтинг кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала

Кстати, залог кандидата в мэры Киева будет больше, чем кандидата в президенты и составит более 4,05 млн грн. Об этом свидетельствует постановление ЦИК. Таким образом залог на местных выборах возрос в 40 раз. Для сравнения, партия, чтобы баллотироваться в Верховную Раду в 2019 году должна была внести залог, который был почти таким же – 4,12 млн, а кандидат в президенты – 2,5 млн.

Шансы кандидатов

Виталий Кличко

За три месяца до местных выборов в Киеве лидерство сохраняет действующий мэр Виталий Кличко. Как рассказал 24 каналу заместитель директора группы "Рейтинг" Любомир Мысив, рейтинги Кличко определяют два фактора. Первый – нет ощутимой конкуренции. У его оппонентов слабые избирательные кампании. Во-вторых, Кличко – действующий мэр, многое изменил в Киеве за пять лет. Его кампания построена на том, что он меняет облик столицы. Несмотря на все скандалы вокруг Кличко.

Ситуация в Киеве может критически измениться. На рейтинги могут повлиять скандалы, связанные с Кличко. Особенно, если это будет касаться коррупции, несправедливости в отношении граждан. Это то, что очень чувствительно для украинцев. Тогда расклады в рейтингах могут стать другими. Потому что нет четкого кандидата на втором месте,

– отмечает Мысив.

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк отмечает: Кличко заигрался в президентскую избирательную кампанию в борьбе с коронавирусом, забыв о реальных делах в городе.

Кампания в стиле Шварцнегера – прикольная, но малоэффективная. Летающие аграрные дроны, которые якобы дезинфицируют город, Тик-Токовские видео, где Кличко сам себя подстригает или постоянные совещания с Зеленским – это все больше похоже на бурную имитацию работы мэра, чем на реальный эффективный менеджерский подход,

– подчеркивает Николай Давидюк.



Вокруг Кличко много коррупционных скандалов / Фото Facebook

Читайте также Кто такой Владимир Слончак: скандалы с избиением и подделкой документов

По словам аналитика Петра Олещука, в Киеве нарастает вал коррупционных скандалов. Последний – закупка новых автобусов для столицы. По сравнению с прошлыми примерами стоимость одного автобуса выросла с 4,66 до 6 млн. гривен. Общая разница – 500 млн. Колоссальная сумма, которую можно было бы потратить, например, на ремонт дорог. Ранее, 14 апреля, СБУ задержала первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника по подозрению в вымогательстве взятки в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика. Это вызывает интерес оппонентов Кличко.

В то же время политолог Владимир Фесенко отмечает: во втором туре Кличко выигрывает почти у всех. Впрочем, нельзя исключать появление темных лошадок.

Сергей Притула, "Голос"

Шоумен Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос".

Я понимаю, что единственная возможность изменить здесь что-то к лучшему – это взять личную ответственность за эти изменения. Поэтому я очень рад быть среди людей, которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я иду вместе с вами,

– заявил Сергей Притула.



Есть ли смысл Притуле баллотироваться от "Голоса" / Фото Facebook

По словам политолога Петра Олещука, партия "Голос" переживает не лучшие времена, поэтому решение надо принимать очень осторожно. По его мнению, Притула может активно и быстро уйти в политику. Впрочем, для Притулы выборы мэра Киева могут стать фальстартом.

В то же время, отмечает Мысив, Сергей Притула попадает в нишу новых кандидатов, соответствует предпочтениям избирателей, голосовавших за "Слугу народа". На фоне негативной динамики рейтинга партии власти ее избиратель ищет альтернативу.

Читайте также Коррупционные скандалы, застройки, забавные оговорки: чем запомнится Виталий Кличко

Ирина Верещук, "Слуга народа"

После длительных перипетий вокруг того, кто будет представлять партию "Слуга народа" на виборах мэра Киева, победительницей стала народный депутат Ирина Верещук. Она обошла ресторатора Николая Тищенко и журналиста Александра Дубинского, которые претендовали на роль единого кандидата от провластной силы.



Ирина Верещук имеет шансы пройти во второй тур / Фото Facebook

Любомыр Мысив напоминает: год назад, когдау "Слуги народа" были очень высокие рейтинги, любой кандидат от этой партии выиграл бы у Кличко. Впрочем, за этот период резко изменились общие настроения в стране. На местном уровне людям свойственен оптимизм. В Киеве местную ситуацию как правильную оценивает около половины опрошенных.

Социолог отмечает: динамика рейтинга "Слуги народа" в Киеве нисходящая, учитывая общую картину по стране. Идет разочарование из-за чрезвычайно высоких ожиданий после прихода к власти Зеленского.

Задача "Слуги народа" – зафиксироваться в какой-то точке и удержать свои рейтинги. В момент выборов те, кто не определился, как правило, голосуют за лидерские партии. Выборы короткие. Партия власти может сделать какой-то интересный шаг перед выборами, и это поднимет ее рейтинги,

– считает Любомыр Мысив.

Эксперты не исключают, что Верещук может пройти во второй тур.

Внимание Верещук против Кличко: какие плюсы и минусы решения "Слуги народа"

Андрей Пальчевский, телеведущий, основатель клиники Eurolab

Андрей Пальчевский еще в 2019 году начал активную кампанию. У него заметный рейтинг, и он может побороться за выход во второй тур.



Пальчевский может попасть во второй тур? / Фото Facebook

В то же время Николай Давидюк отмечает, что четверть электората Пальчевского поддерживает партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Дмитрий Гордон, журналист

Пока слышны только разговоры о его кандидатуре. После скандальных интервью с террористом Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской, которая поддержала аннексию Крыма, его личность вновь привлекает внимание.



Гордон – довольно противоречивая фигура / Фото Facebook

По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, Гордон может баллотироваться от партии Смешко "Сила и честь". По его словам, противоречивая активность Гордона призвана активизировать базовый электорат "ОПЗЖ" и пророссийский электорат в Киеве, чтобы, как минимум, обыграть Пальчевского.

Читайте также Большинство зрителей Гордона – граждане России: статистика Youtube

В то же время, отмечает эксперт, Смешко отсиживается на политической пенсии в ожидании, что сможет еще раз капитализировать свою партию, завести туда людей, отдельно взятых финансовых спонсоров. Такими действиями он должен обеспечить себе финансовый парашют и безбедную старость. Однако неконтролируемый и полностью независимый Гордон этому может помешать.

Борислав Береза, политик

Береза в 2015 году уже участвовал в местных выборах и даже вышел во второй тур с Кличко. Сейчас Борислав Береза заявил, что снова пойдет на выборы мэра Киева. В Киеве уже появились бигборды с изображением Борислава Березы.



Борислав Береза уже баллотировался в мэры / Фото Facebook

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины

Кандидатуру Виктора Ляшко рассматривали от "Слуги народа". Но, как рассказал сам Ляшко, он отказался баллотироваться в мэры Киева.



Виктор Ляшко отказался идти в мэры от Слугы народа "/ Фото Facebook

По его словам, человек должен быть максимально эффективным там, где он сейчас, и на той должности, на которой приносит максимальную пользу. Хотя СМИ пишут, что причиной отказа от кандидатуры Ляшко стало увеличение количества инфицированных COVID-19. Но время еще есть. Не исключено, что Ляшко пойдет на выборы самостоятельно.

Алексей Гончаренко, "Европейская солидарность"

Скандальный нардеп от партии пятого президента Порошенко все же идет в мэры Киева от "Европейской солидарности". Впрочем, отмечает Фесенко, даже в "ЕС" от такого варианта не в восторге.



У Порошенко не слишком довольны кандидатурой Гончаренко / Фото Facebook

Шансы Гончаренко выйти во второй тур минимальны. Как отмечает Мысив, так называемые старые партии находятся в непонятном состоянии. Положительная динамика "Европейской солидарности" в Киеве объясняется тем, что ее ассоциируют с Кличко. Поэтому у кандидата от "ЕС" Алексея Гончаренко очень небольшая поддержка.

Алексей Кучеренко, партия "Батькивщина"

ВО "Батькивщина" сделала ставку на опытного коммунальщика Алексея Кучеренко. Напомним, Кучеренко возглавлял Министерство по вопросам ЖКХ в правительстве Юлии Тимошенко. По словам Владимира Фесенко, среди всех потенциальных кандидатов от партии Юлии Тимошенко Алексей Кучеренко самый известный и самый рейтинговый, обладает необходимым управленческим опытом и профессиональным статусом.



"Батькивщина" сделала ставку на хозяйственника / Фото Facebook

Как отмечает политолог, надо учитывать, что часть киевлян хочет голосовать за опытного и компетентного хозяйственника, а не просто политического выдвиженца. Активное участие Алексея Кучеренко в борьбе за пост мэра Киева, считает Фесенко, также будет способствовать и шансам "Батькивщины" в борьбе за депутатские мандаты Киевсовета.

Александр Омельченко, бывший мэр Киева

Несмотря на то, что Омельченко давно уже не является главой столицы Украины, еще в мае почти 8% киевлян готовы его поддержать.



Александр Омельченко хочет вернуться в большую политику / Фото Facebook

Станет ли Омельченко в третий раз баллотироваться – неизвестно. Ведь недавно ему исполнилось 82 года.

Александр Попов, "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Бывший глава КГГА (при президентстве Януковича) имеет противоречивую репутацию. В частности, Александр Попов в ноябре 2013 года отдал приказ снести студенческий палаточный городок на Майдане якобы для установления новогодней елки.



Попов себя дискредитировал разгоном студенческого городка / Фото SBU портала

Поэтому баллотирование Попова в мэры Киева скорее попытка напомнить о себе с прицелом на возвращение в большую политику.