Президент Владимир Зеленский считает, что его главные полномочия – быть ответственным за то, что происходит в Украине и держать слово перед народом. Ранее глава государства ответил, что использует поездки по регионам, как своеобразную агитацию на местных выборах.

В этом его обвинял Комитет избирателей Украины. Дескать, во время рабочих поездок в Запорожье и Херсон Зеленский выступал на фоне баннеров с логотипом "Слуги народа" и надписью "Зе! Местные" на трибуне. Похоже, в Сумах президент решил расставить "все точки над і" и ответил на вопросы журналистов, почему продолжает поездки по украинским регионам. Его слова цитирует Офис Президента.

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"Я – президент всей страны. Для меня Сумы – такое же город, как и Киев, Кривой Рог и как Львов. Как любой город Украины. Мне не все равно те программы, которые мы вводим. Мне не все равно, что с ними происходит. Когда я говорю, что мы строим 160 километров дорог на Сумщине, – мне не все равно ... мне потом держать ответ перед людьми", – рассказал Зеленский о своем визите в Сумы.

Он отметил, что хочет воочию увидеть, какого качества строятся дороги, как построены школы и садики, на которые выделяют бюджетные средства, обеспечены ли эти учреждения всем необходимым.

Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главные полномочия президента. Сколько меня хватит, столько я буду ездить, буду проверять. Нравится это кому-то или нет,

– отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также добавил, что в рамках рабочей поездки на Сумщину посетил Мемориал героям Антитеррористической операции и пообщался там с родными погибших воинов. Он также использовал возможность, чтобы упрекнуть предшественников.

"Если им не помогает кто-то на месте, не помогали правительства ... Даже не почтили память людей, которые погибли. Не были там президенты. Скажите, я должен в Киеве выходить на площадь и говорить: "Я патриот, все остальное – "зрада"? А даже не приехал сюда, где такое количество погибших воинов..." – подытожил Зеленский.