Будут ли украинцы голосовать в интернете на следующих выборах: объяснение ЦИК
Глава Центральной избирательной комиссии считает, что интернет-голосование в Украине пока неактуально. Однако целесообразно ввести онлайн-сервисы на выборах.
Следует разграничивать голосование в интернете с голосованием, при котором применяют электронные технологии, заявил глава ЦИК Олег Диденко, сообщает LB.
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Если говорить именно об интернет-голосовании, сейчас преждевременно говорить о введении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, наверное, уровень развития общества еще недостаточен,
– отметил Диденко.
Он также добавил, что не понимает, как во время интернет-голосования обеспечить принцип тайны голосования. А это является требованием международных стандартов выборов.
По словам председателя ЦИК, на современном этапе для Украины было бы актуально ввести онлайн-сервисы на выборах.
Что предлагает Диденко
- применение технических средств для автоматической обработки бюллетеней или машин для голосования;
- использование средств автоматической идентификации избирателей на участках;
- введение работы Государственного реестра избирателей в онлайн-режиме;
- введение данных в ИАС "Выборы" на уровне участковых избирательных комиссий (а не окружных, как есть сейчас).
Это, по мнению Диденко, поможет защититься от злоупотреблений и фальсификаций и выполнить все демократические стандарты выборов.
В начале декабря 2019 года ЦИК упростила порядок изменения места голосования. Избирателям можно будет сделать это при помощи электронной формы или через уполномоченное лицо.