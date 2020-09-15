Глава Центральной избирательной комиссии считает, что интернет-голосование в Украине пока неактуально. Однако целесообразно ввести онлайн-сервисы на выборах.

Следует разграничивать голосование в интернете с голосованием, при котором применяют электронные технологии, заявил глава ЦИК Олег Диденко, сообщает LB.

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Если говорить именно об интернет-голосовании, сейчас преждевременно говорить о введении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, наверное, уровень развития общества еще недостаточен,

– отметил Диденко.

Он также добавил, что не понимает, как во время интернет-голосования обеспечить принцип тайны голосования. А это является требованием международных стандартов выборов.

По словам председателя ЦИК, на современном этапе для Украины было бы актуально ввести онлайн-сервисы на выборах.

Что предлагает Диденко

применение технических средств для автоматической обработки бюллетеней или машин для голосования;

использование средств автоматической идентификации избирателей на участках;

введение работы Государственного реестра избирателей в онлайн-режиме;

введение данных в ИАС "Выборы" на уровне участковых избирательных комиссий (а не окружных, как есть сейчас).

Это, по мнению Диденко, поможет защититься от злоупотреблений и фальсификаций и выполнить все демократические стандарты выборов.

В начале декабря 2019 года ЦИК упростила порядок изменения места голосования. Избирателям можно будет сделать это при помощи электронной формы или через уполномоченное лицо.