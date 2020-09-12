Принципиальным моментом для всех избирателей без исключения должно быть понимание, что нужно ознакомиться с базой новых правил избирательной системы 2020 года.

Избирательная кампания будет происходить при новом избирательном кодексе, который предусматривает достаточно сложную процедуру голосования. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Он пояснил, что избиратель должен голосовать по крайней мере в общинах, где более 10 тысяч избирателей, за список политической партии. Однако также нужно отдельно поставить цифру за номер выбранного кандидата из списка. Для того, чтобы по крайней мере теоретически он мог двигаться по избирательному списку.

"Это очень принципиальный момент, потому что пример наших западных соседей показывает, что при переходе на новую избирательную систему может быть достаточно большое количество ошибок. Поэтому стоит внимательно ознакомиться с программами политических партий. И подумать о том, кому из кандидатов избирательного регионального списка партий вы хотите отдать свое предпочтение", – рассказал Алексей Кошель.

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По словам председателя Комитета избирателей Украины, практика показывает, что очень большой процент избирателей делает выбор прямо на избирательных участках или же там узнает о подробностях новой избирательной системы. Поэтому нужно учитывать все эти моменты и желательно ознакомиться заранее.

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