Что бы вы изменили в Киеве, если бы стали мэром: опрос
В Украине продолжается предвыборная кампания. За кресло мэра Киева сейчас готовы бороться 8 кандидатов. Все они предлагают свои программы развития столицы и решения основных ее проблем. 24 канал предлагает принять участие в опросе и выяснить: что в Киеве следует изменить прежде всего.
Пробки, проблемы с экологией и качеством воздуха, устаревший общественный транспорт, длительное отсутствие теплой воды летом – это еще не полный букет проблем, с которыми сталкиваются жители Киева, пишет 24 канал.
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У каждого кандидата в мэры свои предложения по решению этих вопросов и свои приоритеты. Предлагаем вам принять участие в опросе и ответить на простой вопрос:
А что бы вы прежде всего изменили в столице?