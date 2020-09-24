В Украине продолжается предвыборная кампания. За кресло мэра Киева сейчас готовы бороться 8 кандидатов. Все они предлагают свои программы развития столицы и решения основных ее проблем. 24 канал предлагает принять участие в опросе и выяснить: что в Киеве следует изменить прежде всего.

Пробки, проблемы с экологией и качеством воздуха, устаревший общественный транспорт, длительное отсутствие теплой воды летом – это еще не полный букет проблем, с которыми сталкиваются жители Киева, пишет 24 канал.

Актуально Кто идет в мэры Киева: рейтинг кандидатов

У каждого кандидата в мэры свои предложения по решению этих вопросов и свои приоритеты. Предлагаем вам принять участие в опросе и ответить на простой вопрос:

А что бы вы прежде всего изменили в столице?



Рейтинг кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. На них выберут глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины. Местные выборы не состоятся только на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в прифронтовой зоне.