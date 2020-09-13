В Донецкой области военные, правоохранители и общественность обсудили меры, которые следует воплотить для содействия полноценному возвращению оккупированных районов Донбасса под контроль Украины.

Эти проблемы обсуждали на круглом столе в Мариуполе 4 октября. Назывался мероприятие "деоккупации Донбасса: организационно-правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины", пишет сайт полиции Донецкой области.

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Участвовали делегаты от полиции Донецкой области, армии, СБУ, прокуратуры, пограничники и спасатели, а также ученые и представители общественных организаций.

Обсуждали проблематику в следующих областях:

► Восстановление территориальной целостности Украины.

► Подготовка к выборам в соответствии с действующим законодательством Украины.

► Восстановление работы и правоохранительных органов Украины в ОРДЛО.

► Возвращение домой вынужденно перемещенных лиц.

► Устранение рисков (техногенных или экологических) на территории, где шла война.

Полиция Донецкой области, в частности, уже готовит полицейские подразделения для работы в оккупированных районах Донецкой области. Уже готовы примерно 800 полицейских.

Во время круглого стола пришли к определенным выводам по восстановлению территориальной целостности Украины, которые примут во внимание при урегулировании вооруженного конфликта.

Обратите внимание: Зеленский рассматривает два сценария для выборов на оккупированном Донбассе.

О деоккупации Донбасса активно начали говорить после 1 октября, когда Украина в Минске согласилась на формулу Штайнмайера. Согласно формуле, будет действовать временный закон об особом статусе Донбасса после выборов в ОРДЛО по законодательству Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все это возможно воплотить только при условии, если на оккупированных землях не будет никаких войск.