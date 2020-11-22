В Днепре 22 ноября планировали провести "ярмарку выходного дня". Однако, вместо акции рестораторов, в палатках агитировали приходить на выборы. В полиции говорят, что во время мероприятия агитировали за одного из кандидатов на должность городского головы. Поэтому правоохранители открыли уголовное производство.

Из колонок звучали призывы прийти на голосование

Акцию планировали для того, чтобы владельцы ресторанного бизнеса смогли прийти с собственной продукцией в карантин выходного дня. Так как в субботу – воскресенье заведениям можно работать только на вынос. Об этом пишет DEPO.

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Между тем в парках городах разложили палатки, где людей угощают бесплатным чаем и пирожками. Также днепрян активно призывают пойти проголосовать. Такая агитация звучала из размещенных возле палаток колонок.

Однако, несмотря на бесплатное угощение, людей в парках города собралось немного.



Людей угощали чаем и пирожками / Фото DEPO

Заявление полиции

В Нацполиции Днепропетровской области заявили, что они получили сообщение о ярмарке в Днепре, на которых агитируют за одного из кандидатов на должность городского головы. Поэтому для проверки открыли уголовное производство.

Дело возбудили по статье Уголовного кодекса о подкупе избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму. Эта статья предусматривает ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок. Кроме того, нарушителя лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 1 до 3 лет.

Всего по состоянию на 15:00 в полицию поступило 108 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. В итоге правоохранители открыли 3 уголовных производства. По другим фактам продолжаются проверки и принимают соответствующие решения.

Обратите внимание! В Днепре за должность городского главы соревнуются действующий мэр Борис Филатов и выдвиженец "Общественной силы" Загид Краснов.

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