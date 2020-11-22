В Украине 22 ноября продолжаются вторые туры выборов мэров городов. В частности городских голов выбирают в 7 областных центрах. О нарушениях, которые зафиксировали во время голосования, читайте в материале 24 канала.

Какие нарушения на участках выявили

По состоянию на 8:00 в городах открылись избирательные участки. Сегодня голосуют в Дрогобыче, Никополе, Полтаве, Бердянске, Славянске, Днепре, Ужгороде, Львове, Черкассах, Николаеве и Ровно. О ходе выборов информирует 24 канал.

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Наблюдателей не допускали на участки.

О первых нарушениях на участках сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Николаев, Ужгород

Наблюдателя от ОПОРЫ не впустили утром на участок, поэтому он не мог наблюдать за подготовительным заседанием и открытием сейфа с бюллетенями. В помещение УИК наблюдатель прошел уже самостоятельно.

Похожая ситуация и в Николаеве. На УИК тоже не пропустили наблюдателя от опоры.

СМС в день голосования

Полтава

И избирателям, и членам комиссий приходят сообщением с призывом не идти на выборы. Якобы, тех, кто получил продуктовые наборы, ждет полиция. Отправитель – Poltava.



Полтавские смс в день голосования / Фото ОПОРЫ

Проблемы со списками

Львов

На утреннем заседании секретарь одной из УИК во Львове вычеркнула ручкой со списка фамилии трех избирателей. Комиссия получила уведомление из Госреестра избирателей об изъятии. Однако, согласно закону, это должны были сделать до 18: 00 субботы.

Также на двух УИК не вели протокол на утреннем заседании.

Не хватает ящиков и кабинок

Ровно

На минимум 2 избирательных участках не хватает кабинок и ящиков для голосования.

Днепр

А в Днепре кабинку для голосования расположили прямо у окна – это является нарушением, ведь нет тайны голосования. То, как заполняют бюллетени, могут увидеть с улицы.



Кабинку расположили у окна / Фото ОПОРЫ

Порванные бюллетени

Днепр

Один из избирателей порвал свой бюллетень и бросил в урну. Члены УИК даже не вызвали полицию, поэтому нарушитель ушел с участка незамеченным.

В Днепре порвали бюллетень / Фото ОПОРЫ

Защита от COVID-19 – превыше всего

Полтава

На одном из участков города мужчина отказался снимать маску для идентификации личности. Свое решение избиратель объяснил, что не хочет инфицироваться. Члены УИК не знали, выдавать ли бюллетень в таком случае, поэтому позвонили председателю районной ТИК. В ответ им сказали действовать по своему усмотрению. Бюллетень сознательному гражданину таки выдали.

Фото с бюллетенями

Львов, Днепр

Не отказались от желания сфотографировать бюллетень в кабинке избиратели во Львове и Днепре. Правонарушение заметили наблюдатели.

Во Львове на нарушителя составили админпротокол, а вот в Днепре женщину просто отпустили – после того, как она удалила фотографию с телефона.

Смотрите видео из Днепра:

Что говорят в полиции?

В течение последних суток в полицию поступило более 60 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса.Следственные подразделения начали три уголовных производства. Также составлено два административных протокола. В течение последних суток в полицию поступило более 60 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса.Следственные подразделения начали три уголовных производства. Также составлено два административных протокола.

Главное о местных выборах 22 ноября:

Во второй тур вышли 2 кандидата, которых поддержали больше всего избирателей. Чтобы победить, кандидат тоже должен получить большинство голосов, однако уже не обязательно, чтобы их было более 50%, как это было в первом туре.

Каждому избирателю выдадут бюллетень с двумя кандидатами. Человеку нужно лишь поставить галочку или плюсик в пустом квадратике напротив кандидата, которого он поддерживает.

Отметим, в этом году второй тур проводят только в городах с населением более 75 тысяч человек.



Второй тур выборов мэра в Украине / инфографика 24 канала