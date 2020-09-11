Очередные выборы мэра Киева должны состояться 25 октября 2020 года. Различные социологические группы уже составляют рейтинги, кто может занять эту должность. Среди лидеров есть и известный шоумен Сергей Притула.

Депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в интервью 24 каналу сказал, что очень надеется, что известный телеведущий примет участие в этом.

Обратите внимание! У кого наибольшие шансы стать следующим мэром Киева

"Однако ответить на этот вопрос может сам Притула. Ибо участие в кампании – это всегда персональное решение", – подчеркнул он.

Мне кажется, что он вполне готов к этому,

– сказал Юрчишин.

К слову, согласно исследованиям социологической группы "Рейтинг", Сергею Притуле доверяют 35% киевлян, однако 39% – не доверяют. Такой же процент доверия киевляне выразили Виталию Кличко, однако не доверяют ему – 55%. У Дмитрия Гордона 32% против 48% соответственно.

Что известно о Сергее Притуле?Известный украинский телеведущий и основатель юмористического проекта "Варьяты-шоу" и волонтер.



В 2019 году был кандидатом в народные депутаты от фракции "Голос" на парламентских выборах. Однако в парламент так и не попал, потому что партия Святослава Вакарчука набрала менее 6%.

Смотрите полное интервью с Ярославом Юрчишиным: