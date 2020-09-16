Председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что сейчас их партию финансирует государство. А деньги, которые остались с парламентских выборов, планируют использовать на местных.

Об этом она сказала в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале, однако, отметила, что этих денег им будет недостаточно.

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"Именно поэтому мы боремся за то, чтобы уменьшить залоги на местных выборах. Тогда у нас будет возможность пойти во все места, куда мы захотим пойти. Иначе нам будет сложно и мы будем фандрейзить у среднего и малого бизнеса, который нас поддерживает, даже сейчас", – пояснила Рудик.

На вопрос журналистки, финансирует ли партию "Голос" олигарх Виктор Пинчук, депутат ответила: "Нет, нас не финансирует Пинчук".

Какие партии получили государственное финансирование / инфографика НАПК

Смотрите полное интервью с Кирой Рудик в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале: