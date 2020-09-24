Самую острую борьбу кандидатов на местных выборах 2020 года ожидают в семи главных стратегических городах Украины. Однако "самую грязную" избирательную кампанию прогнозируют в Днепре и на Закарпатье.

В большинстве городов борьба развернется за контроль над горсоветом. Об этом заявил политолог Кость Бондаренко, сообщает РБК-Украина.

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В каких городах ожидают самых конкурентных избирательную кампанию

Киев;

Харьков;

Одесса;

Мариуполь

Запорожье;

Днепр;

Львов;

Винница.

Какие конфликты прогнозируют на местных выборах

В Киеве за создание коалиции в горсовете будут соревноваться сразу три политсилы – "УДАР", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

В Днепре расположены предприятия самых богатых людей Украины. Контроль над местной властью значительно облегчит им ведение бизнеса. Так Бондаренко предупреждает о конфликтной предвыборной кампании в Днепре.

С одной стороны Филатов и Корбан, с другой – Коломойский со своими людьми, с третьей – Петровский, который также проявляет интерес к политике в регионе,

– рассказал Бондаренко.

Избирательная кампания на Закарпатье может быть одной из самых проблемных в стране. Председатель ОГА Алексей Петров уже заявил о подготовке "сеток" подкупа избирателей.

"Там уже зафиксирован факт избиения потенциального кандидата, он попал в больницу. Также к нам поступала информация, когда возможные кандидаты массово отказываются баллотироваться из-за давления. В перспективе это может быть очень горячий регион", – добавил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Политолог Владимир Фесенко к проблемным регионам на местных выборах относит также и Полтаву.

Обратите внимание! За период избирательной кампании перед местными выборами правоохранители открыли 73 уголовных дела за нарушение избирательного законодательства.

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