Где в Украине прогнозируют "самую грязную" избирательную кампанию: список городов
Самую острую борьбу кандидатов на местных выборах 2020 года ожидают в семи главных стратегических городах Украины. Однако "самую грязную" избирательную кампанию прогнозируют в Днепре и на Закарпатье.
В большинстве городов борьба развернется за контроль над горсоветом. Об этом заявил политолог Кость Бондаренко, сообщает РБК-Украина.
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В каких городах ожидают самых конкурентных избирательную кампанию
- Киев;
- Харьков;
- Одесса;
- Мариуполь
- Запорожье;
- Днепр;
- Львов;
- Винница.
Какие конфликты прогнозируют на местных выборах
В Киеве за создание коалиции в горсовете будут соревноваться сразу три политсилы – "УДАР", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".
В Днепре расположены предприятия самых богатых людей Украины. Контроль над местной властью значительно облегчит им ведение бизнеса. Так Бондаренко предупреждает о конфликтной предвыборной кампании в Днепре.
С одной стороны Филатов и Корбан, с другой – Коломойский со своими людьми, с третьей – Петровский, который также проявляет интерес к политике в регионе,
– рассказал Бондаренко.
Избирательная кампания на Закарпатье может быть одной из самых проблемных в стране. Председатель ОГА Алексей Петров уже заявил о подготовке "сеток" подкупа избирателей.
"Там уже зафиксирован факт избиения потенциального кандидата, он попал в больницу. Также к нам поступала информация, когда возможные кандидаты массово отказываются баллотироваться из-за давления. В перспективе это может быть очень горячий регион", – добавил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
Политолог Владимир Фесенко к проблемным регионам на местных выборах относит также и Полтаву.
Главное о местных выборах 2020
- Местные выборы 2020 состоятся 25 октября на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и Донбасса.
- Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.
- До 24 сентября партии могут выдвигать своих кандидатов и подать в окружной комиссии документы для их регистрации.
- Кандидаты могут проводить предвыборную агитацию до 22 октября.
- Обеспечивать безопасность во время местных выборов будет 136 тысяч правоохранителей.