В Украине 5 сентября стартовал избирательный процесс на местных выборах, которые состоятся 25 октября. Избирательная компания перешла в свою самую активную фазу.

Центральная избирательная комиссия уже обнародовала календарь самых важных событий избирательной кампании, сообщает 24 канал. Полезно Как изменить избирательный адрес на местных выборах 2020: пошаговая инструкция График избирательной кампании 2020 10 сентября – последний день, когда украинцы могут изменить адрес голосования .

. 14 сентября – дедлайн, когда украинские организации могут зарегистрироваться как официальные наблюдатели во время выборов.

С 15 по 24 сентября партии должны выдвинуть и подать в окружные комиссии документы для регистрации кандидатов.

30 сентября – последний день, когда кандидаты могут подать своих представителей в состав участковых комиссий. Именно эти люди будут проводить голосование и считать бюллетени.

5 октября – последний день, когда кандидаты еще имеют шанс отказаться от участия в выборах.

14 октября – дедлайн подачи документов для иностранных организаций, которые хотят участвовать в избирательном процессе как международные наблюдатели.

22 октября – последний день, когда можно обнародовать тематические социологические опросы и рейтинги кандидатов.

22 октября – последний день, когда кандидаты могут проводить предвыборную агитацию.

24 октября – день тишины. Любая агитация за того или иного кандидата является официально запрещенной.

25 октября – с 8 утра до 20 вечера в Украине пройдут местные выборы 2020 .

. 6 ноября – дедлайн установления результатов.

15 ноября – приблизительная дата второго тура выборов. Если ни один из кандидатов в мэры города не наберет более 50% голосов, то во второй тур выйдут два лидера.

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