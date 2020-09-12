Хомчак о перемирии: нарушения режима прекращения огня – несистемные
На Донбассе режим прекращения огня пока соблюдается с обеих сторон. Нарушения перемирия – единичные и не носят системного характера.
Ситуация на Донбассе – контролируемая
Ситуация на линии разграничения – стабильно контролируется. Об этом доложил на совещании президенту Владимиру Зеленскому главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, информирует пресс-служба Офиса Президента.
Актуально Все зависит от России, будет ли она придерживаться договоренностей, – Зеленский о перемирии
С начала действия всеобъемлющего прекращения огня 27 июля не было ни одного раненого и погибшего, подчеркнул Хомчак.
У президента обсудили и проведение местных выборов
Также на совещании у Владимира Зеленского обсудили подготовку к местным выборам в условиях пандемии.
Очевидно, что предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов,
– сказал Владимир Зеленский.
В МВД пообещали обеспечить достаточное количество правоохранителей во время проведения голосования.
Что известно о перемирии на Донбассе
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01. Его согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.
- В первый день перемирия наблюдатели ОБСЕ насчитали 111 нарушений.
- За 28 июля со стороны оккупантов зафиксировали одну провокацию.
- По состоянию на 29 июля режим прекращения огня пока соблюден.