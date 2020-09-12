Это нереалистично, – журналист о выборах в октябре в ОРДЛО
Украина предложила своих представителей от Донбасса в ТКГ. Одной из важных позиций, на которой они отмечают – это проведение местных выборов в октябре 2020 года на территории ОРДЛО исключительно по украинскому законодательству, привлечением украинских журналистов, телевидения и политических партий. Впрочем, руководитель проекта "Донбасс Реалии" Андрей Дихтяренко не верит, что эти выборы состоятся.
По его мнению, они вряд ли состоятся в октябре. Это нереалистично, несмотря на то, что от этой идеи еще не отказались в Офисе Президента, это все еще на повестке дня. Об этом журналист рассказал в эфире программы "Политбюро" на 24 канале.
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"Это нереально совсем", – подчеркнул Андрей Дихтяренко.
Также он отметил, россияне и представители так называемой гибридной власти все эти годы не сидели ничего не делая. В частности, на оккупированных территориях создано много различных общественных организаций.
Руководитель проекта "Донбасс Реалии" отметил, что говорится об организациях, ведь почему-то власть не поощряет создание политических партий. "Все это закрыто. Единственное, что там существует, – это коммунистическая политическая партия", – пояснил он.
Журналист предположил, что все эти общественные организации могут в любой момент превратиться в формирования, которые примут участие в местных выборах. В частности, рассказал, что главная политическая партия так называемой "ЛНР" называется "Мир Луганщине".
Понятно, что это сделано для гибридных постконфликтных процедур, какими могут быть эти выборы. Чтобы дать возможность такой "мирной" организации участвовать,
– добавил Андрей Дихтяренко.
Андрей Дихтяренко / Фото из фейсбук-страницы журналиста
По мнению журналиста, если через год, возможно, в Нормандии состоятся договоренности о проведении местных выборов, то представители оккупированных территорий будут давать бой, и они к этому готовы.
И также отметил, что с той стороны ждут этого, и готовятся к этому сценарию.
Что известно о представителях Донбасса на переговорах ТКГ
9 июня стало известно, что Офис Президента пригласил принять участие в переговорах ТКГ четырех представителей ОРДЛО.
Там пояснили, что привлечение представителей оккупированных территорий происходит с целью выполнения минских договоренностей, которые предусматривают проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство.
Следовательно, Донбасс будут представлять:
- Сергей Гармаш – журналист, будет представлять Донецкую область;
- Денис Казанский – журналист, будет представлять Донецкую область;
- Вадим Горан – юрист, руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество", будет представлять Луганскую область;
- Константин Либстер – врач, будет представлять Луганскую область. Заметим, что отец врача есть в базе сайта "Миротворец", поскольку поддерживает связи с оккупационной администрацией, активно участвует в пророссийских пропагандистских акциях, а также имеет награды террористической организации "ЛНР".