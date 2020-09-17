Какой залог должны внести кандидаты в мэры: сумма
16 июля Верховная Рада во втором чтении поддержала изменения в Избирательный кодекс, которые, среди прочего, предусматривают снижение залогов на местных выборах. Однако залоги в новом кодексе введены на всех уровнях, в отличие от предыдущего, когда их платили только на выборах в крупные города и областные советы.
Что предшествовало?
В начале прошлого года активно обсуждали новость о том, что залоги вырастут в 40 раз по сравнению с выборами 2015 года. Депутаты такой рост объясняли увеличением минимальной зарплаты и в то же время желанием избавиться от технических кандидатов. Но вследствие таких изменений баллотироваться на мэра Киева стало дороже, чем на пост президента страны (залог 4 миллиона гривен против 2.5 миллиона). Поэтому размер залогов решили пересмотреть, пишет "Чесно".
Размер залогов для кандидатов в мэры областных центров / Инфографика "Честно"
Точные суммы залогов будет определять ЦИК согласно актуальных данных о количестве избирателей в том или ином населенном пункте.