Рейтинг Владимира Зеленского до конца 2019 года может резко упасть. Однако интересы общества с президентом сойдутся, если он начнет беспощадно "крушить" олигархов, хотя бы арестами.

Такое мнение в программе "Вон оно как" озвучил аналитик, который предсказал победу Зеленского в 2015 году, Виктор Бобыренко.

Достойно внимания! Какие отношения между Зеленским и Коломойским

По словам эксперта, между Зеленским и Коломойским может возникнуть конфликт. Ведь новоизбранный президент уже давно стал самостоятельной фигурой.

"Насколько далеко он зайдет не знаю, потому что есть еще одна группа влияния, такая как Пинчук", – сказал эксперт.

Игорь Коломойский на сцену не лезет, но он хочет быть продюсером и автором сценария. А вдруг Владимир Зеленский сам захочет быть в этом театре не только главным героем, но и продюсером и автором сценария, поэтому конфликт неизбежен, – пояснил Бобыренко.

Он считает, что дата местных выборов покажет, помогает ли Коломойский Зеленскому в принятии важных решений.

"Они (команда Зеленского, – 24 канал) хотят сделать все, чтобы перезапустить местную власть и организовать местные выборы. В большинстве областей они сейчас бы выиграли, но я думаю, что союзники Украины скажут – стоп, давайте по закону. А это означает, что выборы, к примеру, не на ноябрь, а на март", – рассказал Бобыренко.

Я думаю, если бы дожимал Игорь Валерьевич и он настаивал на принятии решений, то ему было бы "фиолетово". Если выборы будут в ноябре, то Игорь Валерьевич, как главный, принимает решения. Почему на ноябрь для них важны выборы? Чтобы в новый год войти с новым бюджетом и это будет как аргумент,

– отметил аналитик.

Когда должны были бы состояться местные выборы в Украине?25 октября 2020 года. На местных выборах будут голосовать за новых депутатов и председателей городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов в органы местного самоуправления должны опубликовать не позднее, чем 9 ноября.