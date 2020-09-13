Сейчас провести местные выборы 25 октября 2020 года на оккупированном Донбассе не позволяют условия безопасности. Такое мнение высказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Парламент ведет диалог с украинской делегацией в ТКГ

Об этом Корниенко заявил во время съезда политсилы 31 августа. Корниенко отметил, что пока не видит предложений по внесению в постановление Верховной Рады о местных выборах изменений, сообщает Укринформ.

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Мы ведем диалог с главой украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонидом Макаровичем Кравчуком, в принципе диалог налажен, с Алексеем Резниковим, с Андреем Костиным (представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам ТКГ – 24 канал) Они все члены ТКГ,

– сказал Корниенко.

Какие требования России по местным выборам на Донбассе

Ранее представители России во время заседания ТКГ выдвинули украинской делегации требование – проведение местных выборов на оккупированной территории Донбасса. В противном случае, Москва может заблокировать переговорный процесс.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук направил в парламент обращение о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов. Спикер Разумков передал письмо Кравчука профильному комитету.

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