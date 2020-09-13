Корниенко о выборах на оккупированном Донбассе: предпосылок безопасности для этого пока нет
Сейчас провести местные выборы 25 октября 2020 года на оккупированном Донбассе не позволяют условия безопасности. Такое мнение высказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Парламент ведет диалог с украинской делегацией в ТКГ
Об этом Корниенко заявил во время съезда политсилы 31 августа. Корниенко отметил, что пока не видит предложений по внесению в постановление Верховной Рады о местных выборах изменений, сообщает Укринформ.
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Мы ведем диалог с главой украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонидом Макаровичем Кравчуком, в принципе диалог налажен, с Алексеем Резниковим, с Андреем Костиным (представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам ТКГ – 24 канал) Они все члены ТКГ,
– сказал Корниенко.
Какие требования России по местным выборам на Донбассе
Ранее представители России во время заседания ТКГ выдвинули украинской делегации требование – проведение местных выборов на оккупированной территории Донбасса. В противном случае, Москва может заблокировать переговорный процесс.
Глава украинской делегации Леонид Кравчук направил в парламент обращение о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов. Спикер Разумков передал письмо Кравчука профильному комитету.