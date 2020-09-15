Пандемия коронавируса повлияла не только на мировую экономику, но и на политические процессы в странах. Некоторые уже объявили о переносе выборов. В каких странах могут быть отложены выборы и перенесут ли местные выборы в Украине, – в материале 24 канала.

Оснований для переноса выборов в Украине нет

Как отметил в комментарии 24 каналу глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, нет никаких оснований для переноса местных выборов в Украине из-за пандемии коронавируса, которые должны состояться 25 октября.

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Согласно закону, местная кампания в Украине стартует за два месяца до голосования. То есть это будет в последние дни лета. Итак, у нас почти полгода до начала. А, как показывает слаженный опыт работы Китая в борьбе с коронавирусом, за несколько недель болезнь пошла резко на убыль,

– говорит Алексей Кошель.

Ограничения из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

В то же время, отмечает политолог, из-за пандемии коронавируса и принятия законов для налаживания отношений с МВФ, принятие закона о выборах отойдет на второй план. А этот закон некачественный. По его словам, так и не решены ключевые вопросы избирательной реформы: ограничение политической рекламы, прозрачность избирательных средств.

Если закон о местных выборах оставить в старой редакции, то есть существенные риски. В частности, ошибки в голосовании десятков (!) процентов избирателей, которые не разберутся в очень сложном бюллетени. А голоса будут подсчитываться очень долго. Будет не ночь подсчета, а полный хаос,

– убежден Кошель.

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Как пандемия коронавируса повлияет на выборы в Украине

По мнению экспертов, тема коронавируса скажется на избирательном местной кампании – сыграет на повышение или понижение рейтингов партий. Как отмечает Алексей Кошель, две недели назад над власью смеялись из-за ситуации в Новых Санжарах. Сегодня голосование в парламенте касательно принятия комплекса экстра-мероприятий для предотвращения распространения пандемии может дать плюс властным рейтингам.

Избиратель будет оценивать не программы партий и кандидатов в мэры, обещания, инфраструктурные проекты, а реальные действия касательно проблемы коронавируса. Это будет одним из главных показателей при голосовании 25 октября,

– уверен Кошель.



Кличко включился в избирательную кампанию на теме коронавируса / Фото Getty

В частности, отмечает он, некоторые потенциальные кандидаты в мэры уже включились в избирательную кампанию в формате преодоления коронавируса. Кличко, раньше всех объявил о введении ряда мер из-за коронавируса, можно сказать, уже сделал половину своей кампании.

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"Городские мэры от Каменца-Подольского до Мукачево, от Киева до Одессы скопировали успешный опыт европейских городов. А мэр Харькова Кернес, если эпидемия распространится в городе, превратится в политического пенсионера. Он поставил интересы политических игр выше общества", – считает глава КИУ.

Какие страны могут переносты выборы из-за коронавируса?

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что второй тур муниципальных выборов отложен в связи с пандемией коронавируса минимум до середины июля.



Макрон перенес муниципальные выборы / Фото The jakartapost

Макрон также объявил о закрытии границ и ограничении поездок между странами ЕС на 30 дней. Во Франции зафиксировано более 5,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли более ста французов.

Польша

Бывший глава Европейского совета Дональд Туск предложил перенести выборы президента в Польше из-за вспышки коронавируса. Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая.

В Польше зафиксировано сегодня 177 случаев коронавирусной инфекции. Четверо умерли. Польша закрыла границы для иностранцев.

США

Суд в штате Огайо отказал перенести первичные выборы (праймериз) на его территории с 17 марта на 2 июня по просьбе губернатора Майкла Девайн. Суд считает, что проведение выборов в июне не снижает риск заражения для жителей штата. Президентские выборы в США пройдут в ноябре.



Выборы в США пока переносить не будут / Фото Getty

По состоянию на 16 марта в США зафиксировано более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 70 человек.

Россия

По информации СМИ, Путин планирует выступить с обращением, в котором объявит о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса с апреля на июнь.



Путин может перенести реферндум об изменениях в Конституцию? / Фото Getty

По словам Алексея Кошеля, перенос референдума касательно изменений в Конституции России – их частная история, которая не интересна Украине. В свою очередь политический эксперт Серий Постоловский отмечает: в связи с пандемией коронавируса в России могут возникнуть проблемы на международной арене.

Россия как авторитарная страна замалчивает реальную ситуацию с коронавирусом. Учитывая близость к ее границам Китая, размер территории, масштабность миграции – внутренней и внешней, коронавирус окажет негативные последствия для России. Рано или поздно мир об этом узнает. Поэтому снимать санкции и развивать экономические отношения со страной, которая потенциально может стать наиболее уязвимой к болезни, глупо,

– подчеркивает Постоловский.