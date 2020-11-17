В Кривом Роге перенесли второй тур выборов: известна дата
В Кривом Роге городская территориальная избирательная комиссия решила перенести второй тур выборов. Такое решение было принято после того, как мэр города Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с выборов.
Перевыборы состоятся в воскресенье, 6 декабря 2020 года. Об этом сообщили в телеграм-канале гражданской сети ОПОРА.
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Чьи имена в бюллетене
В бюллетене, которые увидят жители города на участках, будет 2 фамилии:
- Дмитрий Шевчик от "Слуги народа";
- Константин Павлов от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Отметим, что перевыборы в Кривом Роге должны были состояться в воскресенье, 22 ноября.
Второй тур местных выборов в Украине: коротко
- Повторное голосование на выборах в некоторых областях Украины состоялось 15 ноября, а в некоторых состоится – 22 ноября.
- В целом о повторном голосовании заявили в 12 областях Украины.
- В общественной сети ОПОРА подтвердили, что на повторном голосовании во втором туре местных выборов явка будет значительно ниже, чем была в первом.
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