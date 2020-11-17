В Кривом Роге городская территориальная избирательная комиссия решила перенести второй тур выборов. Такое решение было принято после того, как мэр города Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с выборов.

Перевыборы состоятся в воскресенье, 6 декабря 2020 года. Об этом сообщили в телеграм-канале гражданской сети ОПОРА. Актуально Повторные местные выборы в Украине: когда и где состоятся Чьи имена в бюллетене В бюллетене, которые увидят жители города на участках, будет 2 фамилии: Дмитрий Шевчик от "Слуги народа";

Константин Павлов от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Отметим, что перевыборы в Кривом Роге должны были состояться в воскресенье, 22 ноября. Примите во внимание! Сегодня, 17 ноября, действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся со второго тура выборов мэра города. Он заявил, что не будет участвовать во втором туре по состоянию здоровья. Во время первого тура Вилкул набрал наибольшее количество голосов. Второй тур местных выборов в Украине: коротко Повторное голосование на выборах в некоторых областях Украины состоялось 15 ноября, а в некоторых состоится – 22 ноября.

В целом о повторном голосовании заявили в 12 областях Украины.

В общественной сети ОПОРА подтвердили, что на повторном голосовании во втором туре местных выборов явка будет значительно ниже, чем была в первом.