В нескольких населенных пунктах Украины состоятся повторные местные выборы. В частности, голосование проведут в Борисполе, Новгород-Северском и Броварах. Дата повторных выборов в некоторых городах уже известна.

Сейчас определили, что повторные выборы состоятся в Киевской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях. Об этом сообщили на фейсбук-странице ЦИК.

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Когда и где состоятся повторные местные выборы

Новгород-Северский – 17 января 2021 года. Будут голосовать за городского главу, ведь избранный на выборах 25 октября — умер.

– 17 января 2021 года. Будут голосовать за городского главу, ведь избранный на выборах 25 октября — умер. Борисполь – 31 января 2021 года. В городе тоже состоятся мэрские выборы из-за смерти избранного городского главы.

– 31 января 2021 года. В городе тоже состоятся мэрские выборы из-за смерти избранного городского главы. Бровары – Дату еще не определили. В городе суд назначил повторные выборы мэра и депутатов горсовета.

– Дату еще не определили. В городе суд назначил повторные выборы мэра и депутатов горсовета. село Улановка Винницкой области – Дата неизвестна. Повторно будут избирать сельского главу из-за решения суда.

Почему проходят повторные выборы

В ЦИК отметили, что выборы могут признать несостоявшимися, если выбранный человек отказывается от мандата или должности. Также если избирательный процесс был остановлен из-за введения военного или чрезвычайного положения и тому подобное.

Заметим, в комиссии отметили, что партия должна подать в ЦИК копию решения об участии в выборах не позднее чем за 48 дней до дня голосования.

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