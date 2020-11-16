Повторные местные выборы в Украине: когда и где состоятся
В нескольких населенных пунктах Украины состоятся повторные местные выборы. В частности, голосование проведут в Борисполе, Новгород-Северском и Броварах. Дата повторных выборов в некоторых городах уже известна.
Сейчас определили, что повторные выборы состоятся в Киевской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях. Об этом сообщили на фейсбук-странице ЦИК.
Читайте также Низкая явка во втором туре местных выборов: эксперт назвала 3 причины
Когда и где состоятся повторные местные выборы
- Новгород-Северский – 17 января 2021 года. Будут голосовать за городского главу, ведь избранный на выборах 25 октября — умер.
- Борисполь – 31 января 2021 года. В городе тоже состоятся мэрские выборы из-за смерти избранного городского главы.
- Бровары – Дату еще не определили. В городе суд назначил повторные выборы мэра и депутатов горсовета.
- село Улановка Винницкой области – Дата неизвестна. Повторно будут избирать сельского главу из-за решения суда.
Почему проходят повторные выборы
В ЦИК отметили, что выборы могут признать несостоявшимися, если выбранный человек отказывается от мандата или должности. Также если избирательный процесс был остановлен из-за введения военного или чрезвычайного положения и тому подобное.
Заметим, в комиссии отметили, что партия должна подать в ЦИК копию решения об участии в выборах не позднее чем за 48 дней до дня голосования.
Кстати Умер Александр Луговой, которого только что избрали мэром Конотопа
Поделиться новостью