В Александрии Кировоградской области прямо во время заседания территориальной избирательной комиссии возник конфликт, который завершился дракой. Инцидент произошел в воскресенье, 6 сентября.

Подробнее о конфликте в Александрии

Предпосылкой к инциденту стало то, что члены ТИК рассматривали постановление об образовании избирательных округов. Однако альтернативный документ председатель комиссии не хотела рассматривать. Об этом рассказала местная журналистка Ирина Балашова в Facebook.

Кстати В Одессе возле бара подрались правоохранители и отдыхающие: видео конфликта

По ее словам, в итоге возникла словесная перепалка, переросшая в драку между членом территориальной избирательной комиссии Александром Иван и представитель "Оппозиционного платформы – За жизнь" Олегом Банковским. А началось все после того, как в зале появилась женщина в зеленом наряде (юрист по договору).



Та самая женщина-юрист в зеленом наряде / Cкриншот

Конфликт разгорелся после заявлений женщины в зеленом: видео

В итоге досталось одной из женщин – ей прилетел удар в лицо. Но речь идет не о той, которая была в зеленом. Балашова предполагает, что это чей-то сценарий.

Смотрите видео драки во время заседания ТИК в Александрии

Что касается округов, то постановление об их образования все же приняли – должны появиться 5 новых. Но перед этим члены комиссии зафиксировали невыполнение своих служебных обязанностей со стороны председателя комиссии Валентины Вечирко. После голосами решили, чтобы заседание провел Александр Ивань.

Сама же Вечирко вместе с вышеуказанной юристом в зеленом отметили, что будут обжаловать постановление об образовании избирательных округов в суде.