Владимир Александрович явно не предполагал, что настоящее столкновение с коронавирусом и настоящая борьба с ним – еще впереди.

Быть мастером своего дела приятно и почетно. Терпеть неудачи обидно и унизительно. Но вдвойне обиднее и унизительнее потерпеть неудачу после того, как ты успел уверовать в собственное мастерство и насладиться триумфом.

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Коронавирус и выборы

"Я вижу, что мы как минимум мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших согласно статистике", – так президент Зеленский охарактеризовал себя и премьер-министра Шмыгаля в ходе пресс-конференции, состоявшейся 20 мая. В тот день в Украине было зафиксировано 354 новых случая COVID-19 и 16 смертей, а глава государства ощущал себя победителем.

Владимир Александрович явно не предполагал, что настоящее столкновение с коронавирусом и настоящая борьба с ним – еще впереди.

По сути, страна знакомится с пандемией только сейчас: когда новые случаи регистрируются тысячами, цифры умерших стремительно растут, больницы переполнены, а резервы народного доверия для ужесточения карантина давно исчерпаны.

Просвета в этой печальной картине не видно. И мастерство, преждевременно приписанное украинскому руководству, почему-то не помогает…

Нечто подобное рискует произойти и с избирательной кампанией, официально стартовавшей в Украине на днях.

Будет ли еще один блицкриг у Зе-команды?

Владимир Зеленский и его соратники свыклись с ролью мастеров, выигрывающих любые выборы по мановению волшебной палочки. Оглушительная победа весной 2019-го, сенсационный триумф летом того же года: что еще нужно, чтобы поверить в собственную электоральную виртуозность? Кто еще в отечественной истории столь мастерски набирал 73% или завоевывал монобольшинство в Верховной Раде?

Но проблема в том, что прошлогодние выборы не сопровождались настоящей предвыборной борьбой – скорее это был удачный прыжок Зе-команды в распахнувшееся окно возможностей. С опостылевшей старой властью в качестве соперников. С аполитичным кандидатом в президенты, неожиданно возникшим на горизонте и притягивавшим самые разнообразные ожидания населения. С дерзким парламентским блицкригом, которой попросту не позволил конкурентам опомниться и мобилизоваться. Чтобы выиграть, Зеленскому и компании потребовалось лишь решиться на вступление в игру. И вряд ли тогдашние триумфаторы задумывались о том, что время настоящих электоральных испытаний еще впереди.

По сути, местные выборы 2020 – это первая полноценная избирательная гонка для Зе и его окружения. Это первые выборы, которые Владимир Александрович встречает реальным политиком, успевшим проявить себя и многих разочаровать.

Это первые выборы, в ходе которых Зе-команда уже не сможет противопоставить себя системе. Это первые выборы, на которых соперники Зеленского не застигнуты врасплох, а подготовлены к длительному и тяжелому противостоянию.

Первая настоящая избирательная кампания уже сейчас сулит Банковой серьезные неприятности. Голосование 25 октября едва ли принесет результат, устраивающий действующую власть. А гипотетическая попытка переноса выборов – под предлогом или под давлением пандемии – будет истолкована как молчаливое признание собственного поражения.

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До недавнего времени неудачи президента Зе объяснялись его неопытностью. Но теперь перед Владимиром Александровичем маячит проигрыш на поприще, где он успел почувствовать себя опытным профи. И это чревато куда большим психологическим ударом, чем любые другие отечественные проблемы и невзгоды