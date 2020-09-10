Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину, – Кучма
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что Франция и Германия, выступающие посредниками в переговорах, будут подталкивать Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России.
Леонид Кучма в интервью Asociated Press отметил, что у него нет большой надежды,потому что "Зеленский будет один против трех лиц".
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Кучма считает, что лидеры Франции, Германии и РФ будут говорить об утверждении плана проведения местных выборов в районах, которые контролируют российские вооруженные формирования, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.
Политик пояснил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году.
Давайте придерживаться Минских договоренностей,
– сказал Кучма
Все же Украина настаивает на том, чтобы РФ отозвала пророссийских боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.
Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы,
– добавил политик.
Владимир Зеленский заявлял, что местные выборы должны состояться на оккупированном Донбассе, ведь это территория Украины. При этом, они должны проходить только после вывода российских войск и за украинским законодательством.
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Что такое "нормандский формат"?
Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.
Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказывался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.
Новая встреча состоится уже в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу еще на один месяц.