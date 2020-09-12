Результаты местных выборов могут быть не такими, как думает большинство украинцев. В частности, партия "Слуга народа", которая имела высокий рейтинг доверия, может вообще "провалить" эти выборы.

Такое мнение высказала в эфире программы "Что это было?" на 24 канале редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева. Она отметила, что выборы могут поделить Украину на 3 части.

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"Я думаю, что самая большая угроза, которая есть сейчас перед Офисом Президента, – местные выборы, ведь страна после них может быть разделена на 3 части", – заявила Севгиль Мусаева.

Она объяснила, что Украина условно может поделиться на такие части:

Юг и Восток. Жители там будут голосовать за "Оппозиционную платформу – "За жизнь" и "Партию Шария"; Центральная Украина. Там поддержат, вероятнее всего, "Батькивщину"; Запад, где будет преобладать "Европейская солидарность".

Я вижу, что "Слуга народа", фактически, провалит эти выборы, если ничего не изменится,

– подытожила редактор УП.

В то же время помочь на местных выборах Петру Порошенко, а именно его партии "Европейская Солидарность", могут все нынешние процессы и скандальное расследование уголовного дела, в котором он фигурирует.

По словам Мусаевой, у партии "Голос" тоже уменьшились шансы на хороший результат после того, как Святослав Вакарчук сложил депутатский мандат. "Есть много вопросов, сможет ли вообще "Голос" что-то "взять" в западных областях, которые являются для него базовыми", – сказала Мусаева.