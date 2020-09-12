"Слуга народа" фактически провалит эти выборы, – Севгиль Мусаева
Результаты местных выборов могут быть не такими, как думает большинство украинцев. В частности, партия "Слуга народа", которая имела высокий рейтинг доверия, может вообще "провалить" эти выборы.
Такое мнение высказала в эфире программы "Что это было?" на 24 канале редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева. Она отметила, что выборы могут поделить Украину на 3 части.
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"Я думаю, что самая большая угроза, которая есть сейчас перед Офисом Президента, – местные выборы, ведь страна после них может быть разделена на 3 части", – заявила Севгиль Мусаева.
Она объяснила, что Украина условно может поделиться на такие части:
- Юг и Восток. Жители там будут голосовать за "Оппозиционную платформу – "За жизнь" и "Партию Шария";
- Центральная Украина. Там поддержат, вероятнее всего, "Батькивщину";
- Запад, где будет преобладать "Европейская солидарность".
Я вижу, что "Слуга народа", фактически, провалит эти выборы, если ничего не изменится,
– подытожила редактор УП.
В то же время помочь на местных выборах Петру Порошенко, а именно его партии "Европейская Солидарность", могут все нынешние процессы и скандальное расследование уголовного дела, в котором он фигурирует.
По словам Мусаевой, у партии "Голос" тоже уменьшились шансы на хороший результат после того, как Святослав Вакарчук сложил депутатский мандат. "Есть много вопросов, сможет ли вообще "Голос" что-то "взять" в западных областях, которые являются для него базовыми", – сказала Мусаева.
Что известно о местных выборах 2020?В Украине 25 октября состоятся местные выборы, на которых будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины. Также выберут членов областных советов. Известно, что участие в выборах смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.
Местные выборы пройдут по новому принципу, так как украинцы будут голосовать за кандидата по открытым спискам. Нардепы от "Слуги народа" уже продемонстрировали образец нового бюллетеня.