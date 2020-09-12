Местные выборы на Донбассе: когда состоятся и при каких условиях – объяснение Резникова
Местные выборы на оккупированном Донбассе состоятся вне очереди и по специальному закону. Однако это станет возможно только после решения вопросов безопасности, вывода войск, возвращения Украине контроля над границей и обеспечения критериев проведения выборов.
Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников пояснил, что выборы в ОРДЛО не зависят от назначения Верховной Радой очередных местных выборов, пишет Интерфакс-Украина.
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Что будет с выборами на Донбассе
В тексте комплекса мероприятий по выполнению минских соглашений сказано, что как политическое урегулирование состоятся выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом.
Политик объяснил, что идет привязка закона о выборах к закону об особенностях местного самоуправления.
Алексей Резников отметил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма будут после деоккупации и по отдельному закону.
В случае проведения внеочередных выборов на избирательную кампанию отводится 60 дней, а не 90.
Когда выборы состоятся
Украинская власть хотела бы, чтобы местные выборы в конце октября состоялись на всей территории страны. Однако это произойдет лишь после того, как будет решен вопросы безопасности, о которых идет речь в минских сделках.
Речь идет о таких условиях:
- вывод иностранных войск,
- разоружение,
- демобилизация всех незаконных военных и невоенных вооруженных формирований,
- установление контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей,
- возможность проведения мониторинговой миссии со стороны БДИПЧ ОБСЕ,
- соблюдение Копенгагенского стандарта проведения выборов и законов Украины.
Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал