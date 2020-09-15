За 101 день до голосования Верховная Рада изменила избирательный кодекс. По мнению экспертов, это усложняет избирательный процесс. Отныне в городах, где более 10 тысячи избирателей, будет действовать пропорциональная система с открытыми партийными списками. То есть, кандидатов будут выдвигать только партии, самовыдвиженцев не будет. И это, вероятно, приведет к потере голосов.

В дополнение – изменилась форма бюллетеня – украинцы будут голосовать не только за партию, но и за отдельного кандидата. Подробнее о местных выборах 2020 – читайте в материале журналистов 24 канала.

Важно Местные выборы будут проходить в сложных условиях, – ЦИК

В чем сложность?

► Возможны манипуляции

"Часть избирателей могут запутаться, не понять, за кого голосовать, при том, что за кандидата нужно будет вписать цифру, номер кандидата в списке партии в этом округе. Также могут быть разного рода манипуляции: 3 может легко превратиться в 9", – считает аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

Обратите внимание! Местные выборы запланированы на 25 октября 2020 года.

► Новое районное деление

Новое законодательство, реформа децентрализации и изменение территориально-административного устройства породили немало вызовов. Украина уже живет с новым районным делением. Вместо 490 сейчас 136 районов. Поэтому для части общин это будут "первые" местные выборы, для остальных – "дежурные". А это – дополнительные сложности в их организации и проведении.

Непонятно, какая именно организация районного уровня, какого района должна подавать кандидатуры в территориальные избирательные районные комиссии. У нас же после укрупнения не ликвидирована ни одна районная организация! Есть коллапс в законодательстве, который может привести к тому, что будет обжалована процедура формирования ТИК районного уровня,

– отметила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Некоторые эксперты вообще ставят под сомнение законность образования новых территориальных общин. В Раде считают, что укрупнение районов – в пользу единой партии – провластной.

"Мотивация укрупнения районов в том виде, в котором это делает монобольшинство – сохранить контроль офиса президента над распределением ресурсов на местах! Не общество будет решать, где выбирать своих мэров и депутатов, а районы", – убежден народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский.

В Слуге народа не скрывают, что будут бороться за большинство во время местной избирательной кампании. Но чтобы достичь желаемого, "Слуге народа" придется принципиально изменить подход, говорят эксперты.

Что предусматривают изменения в Избирательный кодекс? Недавно Рада проголосовала, а президент подписал изменения в избирательное законодавства. ЦИК предоставляется право в форме пилотного проекта или эксперимента внедрять машинное голосование, электронный подсчет голосов. Пропорциональная система выборов с открытыми партийными списками кандидатов в депутаты применяется в городах с количеством избирателей от 10 тысяч человек. Ранее порог составлял более 90 тысяч человек. В сельские, поселковые и городские головы можно идти самовыдвиженцем. Кандидаты, набравшие более 25% от избирательной квоты голосов своего округа, войдут в состав совета. Судьбу остальных кандидатов и мандатов будет решать партия, если она прошла 5% барьер. На членов избирательных комиссий не распространяется действие законодательства по вопросам предотвращения коррупции. Изменениями предусмотрены денежные залоги на всех уровнях выборов, в том числе на уровне сельских советов. Также изменена форма бюллетеня (избиратель сможет выбрать кого-то из кандидатов).

► Ситуация с COVID-19

Затрудняет проведение выборов и эпидемиологическая ситуация. Коронавирус, скорее всего, полностью не отступит. Так что придется организовывать безопасные условия для голосования пожилых людей, позаботиться о волеизъявлении больных коронавирусом и тех, кто находится на самоизоляции.