Верховна Рада України схвалила постанову щодо проведення виборів до органів місцевого самоврядування. Чергові місцеві вибори відбудуться 25 жовтня, але не на всій території України.

За постанову щодо призначення місцевих виборів проголосували … депутатів. Вона під №3809 доступна на сайті Верховної Ради.

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Під час виборів наприкінці 2020 року українці обиратимуть голів ОТГ, а також депутатів на місцевому, районному й обласному рівнях.

Також саме на цей день ще раніше ЦВК призначила проведення виборів депутата на 208 окрузі. Це відбулося після смерті Валерія Давиденка, який раніше був обраний по цьому окрузі.

На жаль, як і в 2015 році, також під час президентських і парламентських виборів у 2019 році, вибори не проходитимуть в окупованих Севастополі, АР Крим, а також частинах Донецької і Луганської областей.

Чим особливі ці вибори

Для більшості території країни ці вибори стануть першими виборами в окремих територіальних громадах. Одночасно в раніше створених ОТГ відбудуться чергові вибори.

Також під час цих виборів громадяни мають обрати місцеву владу в новоутворених районах. Раніше влада зменшила кількість районів і визначилаїхні нові межі.



Карта формування ОТГ в Україні станом на липень 2020 року