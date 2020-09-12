Депутаты провластного монобольшинства инициируют сомнительный законопроект. Он позволяет политическим партиям официально пиариться на COVID-19. Почему это недопустимо, читайте в статье.

На сайте 24 канала уже говорилось о том, как любят украинские политики пиариться на борьбе с коронавирусом.

Читать подробно об этом здесь Показательная благотворительность: как политики пиарятся на борьбе с COVID-19

Новая инициатива от "слуг народа" совершенствует этот процесс. Их законопроект вносит изменения в Закон Украины "О политических партиях в Украине". Документ зарегистрирован под номером #3478.

Среди авторов законодательной инициативы – нардепы от "Слуги народа". Это не рядовые члены фракции, а люди, которые входят в руководство политической партии. Среди них – Артем Культенко, Александр Качура, Евгения Кравчук, Ольга Коваль, Анатолий Остапенко, Роман Грищук. Все эти депутаты являются членами высшего совета партии "Слуга народа".

Подробно об этом читайте здесь Связанные с "Партией регионов": как обновился Высший совет "слуг народа"

А первый в списке авторов – председатель партии "Слуга народа" и нардеп Александр Корниенко.

Суть законопроекта

Вот такой авторский коллектив хочет, чтобы политическим партиям в Украине разрешили тратить деньги на помощь медицинским учреждениям. Дословно:

"Установить, что до 31 декабря 2020 года политические партии, осуществляя полномочия собственника в отношении имущества (в том числе денежных средств), которые являются собственностью политической партии, имеют право оказывать финансовую и другую материальную (имущественную) помощь медицинским заведениям (госпиталям, больницам, клиникам, поликлиникам и т. п) государственной и/или коммунальной формы собственности для совершения ими мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2"

С первого взгляда инициатива выглядит благородной, но есть нюансы. Во-первых, этим законопроектом будет разрешено по-факту тратить государственные деньги от имени политических партий на помощь в борьбе с коронавирусом.

Как это будет работать – депутат от "Слуги народа", к примеру, или от ОПЗЖ, привезет какое-то оборудование в больницу или закупят маски, защитные костюмы, завернут это в брендированную партийную обертку и торжественно подарят вещи врачам под аплодисменты и щелканье фотоаппаратов. Те, кто имеет собственные СМИ, еще и с телекамерами придут.

"Гречкосейство" и косвенный подкуп

Конечно, парламентские политические партии финансируются не только государством, но и со стороны, то есть добровольными взносами. Зная о повадках украинских политиков, которые из всего хотят получать прибыль, нужно будет проверять, что будут покупать и по каким ценам. Если речь идет о деньгах государства.

Эти средства парламентские партии получают из бюджета только на развитие ячеек и партийные нужды, другими словами, уставную деятельность, а не для благотворительности.

Финансирование парламентских партий в 2020 году / инфографика НАПК

"Слуга народа" получает от государства более 140 миллионов гривен в год. Кстати в партии соврали, что отказались от этих денег. Это подтвердил Глава НАПК Александр Новиков, передает РБК-Украина.

По его словам, еще ни одна партия не отказалась от государственных денег.

С расходованием средств, которые будут иметь не государственный источник поступления, тоже есть нюанс. Сейчас такие сделки (то есть помощь больницам) проводят через подконтрольные политикам общественные или благотворительные организации. Наверное уже устали изощряться и хотят это легализовать.

Но откуда бы ни были деньги, такую деятельность эксперты называют косвенным подкупом избирателей.

То, что предлагают “Слуги” называется “косвенным подкупом” избирателей. На деньги государства партии будут покупать оборудование для больниц, а главные врачи будут хвалить "меценатов" среди трудового коллектива и пациентов,

— считает аналитик Центра совместных действий Олег Савичук.

Следующим нюансом, который касается законопроекта, является то, что это хотят сделать накануне выборов в местные советы, которые запланированы на осень этого года.

"Слуги народа", наверное, готовятся к битве за мэрские кресла и депутатские места. И борьба будет весьма ожесточенной, а те, кто лучше будет помогать бороться с COVID-19, получат хорошие результаты.

Предвыборная гонка 2020 будет однозначно с привкусом коронавируса. И такая опция как легализация "благотворительности" ой как пригодится "гречкосеями".