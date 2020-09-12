15 июля Верховная Рада приняла постановление №3809 о проведении местных выборов в 2020 году. Документ получил поддержку всех фракций, кроме пророссийской ОПЗЖ.

Что это значит и как будут происходить местные выборы – объясняет сайт 24 канала.

О чем говорится в постановлении?

Основными пунктами постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" являются:

определение точной даты проведения местных выборов: 25 октября (ранее были разговоры о возможном переносе из-за пандемии)

(ранее были разговоры о возможном переносе из-за пандемии) выборы не назначаются и не проводятся в населенных пунктах, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях Крыма и Донбасса – "в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Что меняет постановление №3809?

13 июля стало известно, что парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства намерена внести уточнения в проект постановления о проведении местных выборов. В частности, добавив туда выборы в районные советы. Однако это раскритиковали эксперты и другие фракции, в частности "Голос", и их замечания были учтены.

Нардеп фракции "Голос" Роман Лозинский в комментарии сайту 24 канала объяснил: разница между версией постановления, которая была вынесена на голосование в понедельник, и которую проголосовали сегодня – достаточно значительна:

Прежде всего, она конституционная – нет угрозы срыва выборов. Мы назначаем выборы во все сельских, поселковых, городских, районных и областных советов. А также – выборы городских, поселковых и сельских голов. В предыдущем постановлении назначали только в областные советы и города Киева очередные (выборы), а первые сказали назначать ЦИК. Это – неконституционно. Должен быть тогда логический срыв выборов и 25 октября они бы не состоялись,

– отметил Лозинский.

То есть на данный момент избирательный процесс начался.

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Касательно выборов на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, нардеп уточнил: как только мы отвоюем эти регионы, важно будет не только разоружить и вывезти оттуда вооруженные формирования России-агрессора и вернуть контроль над границей, но и реинтегрировать территории по стандартам ООН.

То есть о проведении выборов на деокупованой территории Донецкой и Луганской областей и Крыма можно будет говорить только после возвращения туда информационного, культурного и других украинских просторов.

Границы и перечень территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях (где выборы проводиться не будут) пока что такой.

Что будет с выборами в районные советы, если районы "укрупнят"?

В Украине, в рамках децентрализации, планируют в четыре раза сократить количество районов (сейчас – 490, будет – 129). Такая реформа нужна для того, чтобы сбалансировать государственное управление территориями. Соответствующий законопроект должны были голосовать 15 июля, однако, по инициативе "Слуг народа" его сняли с рассмотрения. Что стало причиной, пока неизвестно.

Однако вариантов развития событий, в любом случае, два:

Если до выборов будет проголосован новый раздел районов, тогда, согласно с сегодняшним голосованием, в новые районные советы ЦИК сначала назначит первые выборы.

Если же постановления не будет и в Украине останется 490 районов, тогда там 25 октября состоятся очередные выборы.

Детальный план создания и список районов – здесь.

Как будут выглядеть будущие районы Украины: проекты