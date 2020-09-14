В "Слуге народа" убеждены, что ничто не помешает проведению местных выборов в Украине 25 октября. Более того, там надеются, что выборы пройдут на всей территории государства, то есть и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Такое мнение во время брифинга высказал первый заместитель главы фракции и лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет 24 канал.

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Он отметил выборы, согласно Конституции, точно состоятся 25 октября.

Мы хотим поставить точку в вопросе. Любые инсинуации о переносе выборов, отмене, досрочных – абсолютно ложь. Выборы будут, страна уже может к ним готовиться,

– отметил он.

К теме: ранее такую же позицию высказал спикер парламента Дмитрий Разумков. Он тоже убежден, что выборы состоятся 25 октября. Спикер Рады надеется, что страна к тому времени выйдет из карантина.В то же время, бюджет местных выборов уменьшился, на их организацию выделили 1 миллиард гривен. Ранее бюджет составлял 2,2 миллиарда гривен.

Парламентарий добавил: Верховная Рада объявит о проведении местных выборов в середине июля.

"Ближайшие две-три недели мы формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня. И, фактически, до середины июля парламент выполнит свою конституционную функцию и объявит местные выборы там, где это делает Верховная Рада. В других субъектах новосозданных общин это сделает ЦИК", – пояснил Корниенко.

Обратите внимание! 30 апреля Рада проголосовала за уменьшение залога для кандидатов на местных выборах. В поселках и городках с населением до 90 тысяч денежный залог не нужен.

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В то же время, в "Слуге народа" не теряют надежду на проведение местных выборов на всей территории Украины, включая временно оккупированные районы Донбасса.

Мы верим всей командой, что местные выборы состоятся в один день. Работаем над тем, чтобы к этому все шло,

– отметил Корниенко.

В чем заключаются сложности проведения местных выборов на Донбассе? Ранее и президент Зеленский, и глава Офиса Президента выразили надежду, что выборы на оккупированном Донбассе удастся провести осенью 2020 года. Однако это будет возможно только после вывода российских вооруженных формирований с Донбасса и передачи границы под украинский контроль.