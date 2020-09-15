Почти 74 процента жителей ОРДЛО не желают допускать к участию в местных выборах украинские политические партии. В то же время они допускают, что на местных выборах кандидатами в органы власти могут быть граждане других стран.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп".

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Небольшая часть жителей – только 8,5% респондентов – ответили, что однозначно хотят видеть в избирательных бюллетенях названия украинских политсил; "Скорее да" ответили еще 14,2%.



Результаты опроса / Фото "Зеркало недели"

Среди опрошенных 70,09% жителей ОРДЛО выступают против того, чтобы на местных выборах кандидатами были исключительно граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.



Лишь 11,6% ответили "однозначно да" / Фото "Зеркало недели"

Среди прочего жители оккупированных территорий Донбасса преимущественно против привлечения Центральной избирательной комиссии Украины к местным выборам.

ЦИК занимает второе место в антирейтинге доверия на территории так называемых "ДНР / ЛНР" после украинских политических партий.

Приведенные данные исследования, которое проводилось Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели. Украина" при участии компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с ​​7 по 31 октября 2019 Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: восьмисотом неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей.

Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЧ, которые оставили неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.