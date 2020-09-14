Центризбирком объявил на 2 ноября начало избирательного процесса по избранию первых депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ. А также это касается и избрания соответствующих сельских, поселковых и городских глав.

86 объединенных территориальных общин будут избирать депутатов и глав 22 декабря 2019 года.

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Речь идет о 1 городском, 16 поселковых и 69 сельских ОТГ. Об этом сообщил отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК 11 октября.

Известно, что выборы состоятся:

► В Винницкой области в трех ОТГ.

► В Волынской – в двух.

► В Днепропетровской – в пяти.

► В Донецкой – в одной.

► В Житомирской – в одной.

► В Закарпатской – в девяти.

► в Запорожской – в восьми.

► В Ивано-Франковской – в шести.

► В Киевской – в двух.

► В Кировоградской – в шести.

► В Луганской – в одной.

► В Николаевской – в двух.

► В Одесской – в пяти.

► В Полтавской – в шести.

► В Ровненской – в девяти.

► В Тернопольской – в четырех.

► В Харьковской – в четырех.

► В Херсонской – в двух.

► В Хмельницкой – в четырех.

► В Черновицкой – в одной.

► В Черниговской области – в пяти.

Комиссия официально объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских глав со 2 ноября. Голосовать будут примерно 380 тысяч избирателей.

Что такое ОТГ?Это объединенные территориальные общины – добровольное объединение жителей нескольких разрозненных сел, поселков или городов в один административный центр. После объединения создают новый админцентр, а в нем – новый общий для всех объединенных населенных пунктов совет и другие органы самоуправления.



Новые ОТГ создают согласно закону "О добровольном объединении территориальных общин" и благодаря реформе децентрализации. Полный список имеющихся ОТГ можно посмотреть на сайте правительства Украины.