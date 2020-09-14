Владимир Путин заявил, что объявление местных выборов 25 октября нарушает условия минских соглашений и может навредить урегулированию конфликта. По мнению вице-премьер-министра Алексея Резникова, комментировать президенту России, когда будут местные выборы в Украине, – это довольно странно.

В частности, в Конституции Украины четко указано, когда должны происходить местные выборы в Украине. Они должны пройти в третье воскресенье октября – 25 октября. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказал в эфире программы "О главном" на 24 канале.

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По его словам, Путин имел в виду пункт 4 постановления Верховной Рады. Говорится о том, что Рада, принимая решение о проведении местных выборов, сказала: выборы в ОРДЛО и Крыму состоятся после деоккупации, после вывода иностранных войск и незаконных военных формирований.

"И здесь ничего нового мы не услышали. Это абсолютно известно", – отметил Алексей Резников.

Он добавил, что даже при известной формуле Штайнмайера, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека должно присоединиться и сделать заключение о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Копенгагенского стандарта и законов Украины.

Поэтому ничего удивительного и нового тут нет,

– отметил вице-премьер-министр.

Что такое формула Штайнмайера и что она предусматривает? Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря этому документу удастся достичь мира на Востоке Украины. Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартам.

По словам Владимира Зеленского, выборы могут состояться при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов на оккупированном Донбассе не будет.

Подробнее о формуле Штайнмайера, – читайте здесь.

Также Алексей Резников отметил, что комплекс мероприятий в Минске говорит: местные выборы в ОРДЛО должны состояться именно по отдельному закону.

Следовательно, в случае принятия решения парламентом Украины о проведении внеочередных выборов в ОРДЛО парламент Украины – единственный суверен таких решений – примет отдельный закон об особенностях выборов в ОРДЛО и, соответственно, примет свое постановление.

Местные выборы 2020 года: что известно

15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Украинцы будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Однако участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.

Местные выборы пройдут по новому принципу. Избиратели будут голосовать за кандидата по открытым спискам.

Выборы в оккупированном Россией Крыму и в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей состоятся только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом.​

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