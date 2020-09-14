Нового не услышали: Резников прокомментировал заявление Путина о местных выборах в Украине
Владимир Путин заявил, что объявление местных выборов 25 октября нарушает условия минских соглашений и может навредить урегулированию конфликта. По мнению вице-премьер-министра Алексея Резникова, комментировать президенту России, когда будут местные выборы в Украине, – это довольно странно.
В частности, в Конституции Украины четко указано, когда должны происходить местные выборы в Украине. Они должны пройти в третье воскресенье октября – 25 октября. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказал в эфире программы "О главном" на 24 канале.
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По его словам, Путин имел в виду пункт 4 постановления Верховной Рады. Говорится о том, что Рада, принимая решение о проведении местных выборов, сказала: выборы в ОРДЛО и Крыму состоятся после деоккупации, после вывода иностранных войск и незаконных военных формирований.
"И здесь ничего нового мы не услышали. Это абсолютно известно", – отметил Алексей Резников.
Он добавил, что даже при известной формуле Штайнмайера, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека должно присоединиться и сделать заключение о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Копенгагенского стандарта и законов Украины.
Поэтому ничего удивительного и нового тут нет,
– отметил вице-премьер-министр.
Что такое формула Штайнмайера и что она предусматривает?
Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря этому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.
- Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартам.
- По словам Владимира Зеленского, выборы могут состояться при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов на оккупированном Донбассе не будет.
Также Алексей Резников отметил, что комплекс мероприятий в Минске говорит: местные выборы в ОРДЛО должны состояться именно по отдельному закону.
Следовательно, в случае принятия решения парламентом Украины о проведении внеочередных выборов в ОРДЛО парламент Украины – единственный суверен таких решений – примет отдельный закон об особенностях выборов в ОРДЛО и, соответственно, примет свое постановление.
Местные выборы 2020 года: что известно
- 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.
- Украинцы будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Однако участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.
- Местные выборы пройдут по новому принципу. Избиратели будут голосовать за кандидата по открытым спискам.
- Выборы в оккупированном Россией Крыму и в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей состоятся только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом.
Алексей Резников прокомментировал заявление Путина о местных выборах в Украине: видео