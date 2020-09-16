В выпуске программы "О главном" за 13 июля – на рассмотрение Совета вынесут скандальный документ "слуги народа" Бужанского. Он предлагает отменить переход русскоязычных школ на обучение на украинском с 1 сентября. Постановление о проведении местных выборов отозвали из парламента. Его убрали с повестки дня по просьбе президента Владимира Зеленского.

Также в "О главном" на 24 канале:

"Слугам народа" разослали так называемые рекомендации, как общаться с избирателями о своей работе. Правда, они открещиваются от получения таких документов.

Рада в первом чтении приняла законопроект об усилении ответственности за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.