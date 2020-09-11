Кире Рудик удалось организовать в Украине работу ИТ-компании так, чтобы продать ее впоследствии за миллиард долларов американскому гиганту Amazon. А потом она пошла подчинять украинскую политику и с легкостью заменила Святослава Вакарчука на посту председателя партии "Голос".

О выходе Святослава Вакарчука из фракции "Голос", расколе у "слуг народа" и досрочных выборах в Верховную Раду – читайте в новом интервью с Кирой Рудик для программы "БезМаски-шоу" на 24 канале.

О роспуске Верховной Рады

Поговаривают, что Владимир Зеленский не очень доволен тем, как работает Верховная Рада, в частности "слуги народа"…

Это же его "слуги народа". Я довольна тем, как работает наша фракция. Мы очень эффективны. Мы молодцы.

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В кулуарах уже говорят, что якобы "слуги народа" расслабились, не исполняют волю президента и есть риск того, что он захочет сделать парламентские перевыборы. То есть, возможно, даже с местными выборами сделать парламентские. Для вас – это вызов?

Я не думаю, что они произойдут. Во-первых, это долгий и длительный процесс подготовки. Даже юридической, но это требует больше времени, чем у нас осталось. Во-вторых, Зеленский тогда точно получит меньшинство. Я понимаю, как логично это обставить. И, даже, как эмоционально. Но делать это именно сейчас нет никакого смысла.

А вы бы взяли больше или меньше кресел?

Это очень хороший вопрос. Не знаю. Наверное, меньше. Поскольку сейчас, после того как Святослав сложил мандат, у нас рейтинги снизились. Сейчас мы их отстраиваем обратно. Конечно, такие стрессы для партии не проходят бесследно.

Кира Рудик / Фото 24 канала

А вот возможны ли парламентские выборы досрочные вообще – я думаю, что да. И это также способ показать кого-то виноватым. Хотя, я думаю, сначала будут показывать виноватым правительство. Потому что его легче менять. Еще зависит от того, какой будет работа после местных выборов. Сейчас же даже не давление на парламентариев, а возможность на них влиять, держать эту конфету и говорить: "ты можешь самостоятельно создавать списки", "ты не будешь создавать списки" или что-то другое. Когда такие возможности пройдут, также будут другие способы влияния в парламенте. И, я думаю, изменится общая конъюнктура.

Как думаете, депутату Дубинскому Зеленский отдал Киевский регион на выборы, потому что это эта "конфета", которой он его водит? Потому что много было разговоров, как будто Дубинский перешел все границы.

Когда у тебя есть член команды, который ведет себя не так, как тебе нравится, то давая ему какие-то дополнительные баллы, поддержку, ты поощряешь его к такому поведению. И с этой стороны, если президент хочет строить команду надолго, он должен наказывать за то, что неправильно, и поддерживать то, что правильно. Сейчас это не происходит.

То сколько под властью, под "колпаком президента" осталось "слуг народа"?

Я вам скажу, что 100 с чем-то, немного.

То есть, уже законы с таким составом принимать невозможно, потому что нужно 226.

Да. Есть законы, которые неплохие, за которые можно голосовать и можно поддерживать. Тогда президенту не нужно приезжать, он получает поддержку в парламенте и так. Но когда он сам абсолютно точно знает, что это неправильно и это голосование встретит сопротивление среди большой части его фракции, тогда он приезжает и просит. И раньше это работало. Теперь это не работает. Конечно, это вызывает, как минимум, персональную обиду. Как максимум, должно вызывать какие-то управленческие решения.

Я горжусь тем, что мы не говорим на черное – белое, и наоборот. И что нет человека, который подходит к нам и говорит: "Я знаю, что этот закон плохой, но давайте все равно проголосуем". И в этом есть большая разница и содержание той работы, которую мы делаем.

Скажите, если говорить о политической кухне, то правильны ли те слухи, что в последнее время Разумков составляет определенную конкуренцию Зеленскому, чтобы влиять на партию?

На партию "Голос"?

На партию"Слуга народа".

Не знаю.

Как вы чувствуете? Его слушают? То есть есть у него политическое будущее, как отдельного от Зеленского человека?

Он адекватный, а это редкость в украинской политике. И он имеет уважение среди своих коллег.

Среди членов фракции "Голос" также?

У нас с ним нормальные отношения. Порой, бывают какие-то обиды, когда мы кричим, что это нужно остановить или нет, за это нельзя голосовать, то есть есть есть моменты, которые он игнорирует. Но в целом у нас конструктивная работа.

О выходе Вакарчука из фракции

Принцип взаимодействия в фракции и принятия решений изменился после того как от вас ушел Святослав Вакарчук?

Он изменился еще раньше, когда я стала председателем партии. У нас демократическая фракция.

А раньше была диктатура?

Нет, она всегда была демократической.

Как вы восприняли идею и кто сделал инициатором того, чтобы сделать вас председателем партии. Как вы это восприняли, когда вам предложили?

Как мы уже ранее говорили, как вызов.

Святослав вам предложил?

Да.

И вы сразу согласились?

Я спросила, какие у него ожидания и чего он хочет. С самого начала это были операционные вопросы, то есть развивать структуру. Для того, чтобы она работала. После выступления Авакова он увидел, что я могу не только строить систему, а что партия может работать, принимая решения самостоятельно, и мы можем двигаться вперед.

Когда он решил уйти из Рады?

Этот хороший вопрос ему надо задавать.

По вашим ощущениям, после чего?

После митинга он написал мне, что он меня поздравляет. Потом он позвонил и сказал: "я думаю, ты справишься не только быть операционным директором этой партии". Я думаю, это тот момент, когда он решил.

Как это восприняли внутри во фракции?

Тяжело, всегда тяжело. Но также с большим уважением. Он всегда говорил, что их миссия в политике – это привести хороших людей к власти.

Вы об этом знали, когда шли год назад к власти?

Я знала о миссии, но я не знала уйдет ли он. Но опять же, наш парламент могут распустить завтра, тогда к кому будут претензии. Правильно? Мы можем делать максимально хорошо, максимально качественно свою работу каждый день, и мы это делаем.

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Когда я смотрю на политиков, многим из них надо было уйти, но они этого не делают, потому что они очень любят власть. Очень любят свое место в парламенте и то влияние, которое они имеют. Но они уничтожают партию, избирателей и сами себя.

Где сейчас Святослав Вакарчук? Чем он занимается?

Он работает, помогает нам готовиться к местным выборам.

Какова его роль?

Публицистическая. Он ездил с нами в Винницу, где встречался с представителями ячеек, мотивировал их двигаться вперед. На следующей неделе, кажется, едет в Черкассы в нашу ячейку. Поговорить с местными элитами, чтобы поддержали и финансово, и другими ресурсами партию "Голос" на выборах.

Святослав Вакарчук / Фото 24 канала

Думаете, это правильное решение – уйти перед местными выборами и теперь ездить в местные ячейки? То есть, его воспринимают сейчас, после того, как он ушел?

Где-то есть обида, есть есть регионы, есть ячейки, где есть большая обида. Где люди голосовали конкретно за Святослава, а не за людей, которых он привел. Мне кажется, если мы выбираем путь честности, а мы его избрали с первого дня, то то, что он сделал сейчас, то это – принял решение и сделал.

О цели и приоритетах партии " Голос"

Где ваша партия? Какие сейчас происходят структурные изменения, где вы набираете сейчас людей?

Мы держим количество партийцев небольшым, то, что необходимо юридически, потому что мы отвечаем за каждого партийца, и партийцы отвечают за каждого из нас. Потому что строить партию, где кто-то вызывает проститутку в Верховной Раде, все эти истории с "корабельными соснами" и так далее – это как раз плохой HR и плохой отбор.

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Мы не можем такого себе позволить, поэтому в некоторых областях мы выбираем "не идти" для того, чтобы там не было никаких коррупционных рисков.

Например?

Например, Луганская область, у нас там не было сильной ячейки, мы ее даже там не регистрировали. Потому что у меня персонально в партии нет ресурсов, чтобы соревноваться с пророссийскими силами.

Какие у вас сейчас требования к мэрам, которые будут пользоваться вашей поддержкой?

Там несколько фильтров. Первая – это патриотичность. И когда меня спрашивают, чем вы отличаетесь от партии "Слуга народа", я отвечаю – любой член "Голоса", любой сторонник все равно может ответить – чей Крым.

Второе – это антикоррупция. То есть, нулевая толерантность к коррупции. Мы за год работы в парламенте показали это. Более того, мы активно боролись против коррупционных схем. Этого мы ожидаем от людей.

Это не значит, что вы показали, что у вас нулевая толерантность к коррупции. Это может говорить о моральных качествах людей, которые в вашей фракции, но если бы кого-то поймали на коррупции?

Я понимаю, что вы ожидаете, чтобы был коррупционный скандал и я показала, как я огнем и мечом... Но сейчас не было повода. На самом деле, людей мы подбираем с четким пониманием, если что-то будет или будет подозрение, то они будут вынуждены покинуть команду.



Кира Рудик: "Если нормальные люди не пойдут в политику, то она никогда не изменится" / Фото 24 канала

Третье – это профессионализм. Здесь я уже не буду рассказывать вам о том, из кого у нас состоит действующий парламент. Но очень трудно работать с человеком, который не разбирается в той области или комитете, в которой он работает и принимает решения.

Четвертое – это решимость. Надо понимать, что будет много ситуаций, когда надо будет бросать вызов тем, кто намного сильнее тебя. Во многих и городских, и в областных советах мы будем в оппозиции, в меньшинстве.

Вы говорите, что четвертый пункт – это смелость идти делать, но не потеряли ли эту смелость и желание идти и снова чего-то добиваться через год те, кто сейчас у вас во фракции? Есть ли люди, как Святослав, которые хотят уйти?

Пока никто не проявлял такого желания. Все готовятся к местным выборам. Я бы сказала, что после того, как Святослав сдал мандат, мы как птички на веточке стали ближе друг к другу и с пониманием – а кто кроме нас?

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Поэтому в новый политический сезон мы будем входить с новой энергией, с большими планами.

Вы считаете, что в регионах к вам люди идут, потому что не видят альтернативы? К вам не возникают вопросы, что фракция слишком мала?

Я здесь оперирую всегда цифрами и говорю, что слава Богу, прошел год, и мы можем оперировать результатами. Мы наиболее эффективная фракция в украинском парламенте относительно количества законов, которые мы внесли, и относительно того, сколько их было принято – это 17%, у монобольшинства – это 12%, а у всех остальных – еще меньше. Мы эффективно работаем и достигаем результата, даже не будучи в монобольшинстве. А вам важно что – сколько у нас людей в партии или какой результат мы приносим для страны? Второй вопрос в регионах – а за кого еще голосовать? К кому еще идти? Но это хорошие вопросы. Вы же знаете, как формируются списки партий. Мы единственная партия, которая никому ничего не спускает сверху, регионы самостоятельно занимаются формированием своих списков…

Если у вас места не покупают, то есть ли какие-то членские взносы?

Нет, нет. У нас не покупают места и не продают места.

А нет такого, что просто хочется сесть и расплакаться? Например, вы регистрируете постановление за отставку Авакова, а он сидит и сидит…

Я же не продала компанию за миллиард за один год. Я же не садилась и не плакала – ой, прошел еще один год, а я еще не самая успешная украинская бизнесвумен. Все шаг за шагом. Делай свое дело, делай свое и будет результат. Я очень спокойно к этому отношусь. Если нормальные люди не пойдут в политику, то она никогда не изменится.

Предыдущий год, по крайней мере до момента, когда вы стали главой партии вместо Вакарчука, фракция в парламенте была довольно пассивной. Это была стратегическая ошибка, такое видение фракции Вакарчука и оно изменилось после того, как он ушел? Или что вообще изменилось, что вы из такого флегматичного состояния перешли в боевое и целеустремленное.

Я бы сказала, более четкое. То есть, надо говорить на черное – черное, а на белое – белое. И тогда все у тебя будет хорошо.

И вилы еще взять.

Вилы? Можно вилы. Вопрос опять же: чтобы что? Если эффективно вилы – давайте вилы. Если эффективно речи – будут речи. Если же дымовые шашки – то будут дымовые шашки. Все есть для того, чтобы достичь результата.

Смотрите полное интервью с Кирой Рудик на 24 канале:

Если мы говорим о многих несправедливых или с большими вопросами судебных делах, которые открылись, мы выходим на улицы, поддерживаем Стерненко, поддерживаем акции годовщины Кати Гандзюк. Если сейчас была бы какая-то история, где можно было защитить Катю или добиться справедливости – важно ли, будут это вилы, файера что ли? Нет ответа на это, да? У меня есть – надо делать что угодно.

Мы начинали в парламенте с таким концептом как "надпозиция". Когда мы поддерживаем власть в том, что сходится с нашими идеалами, и не поддерживаем в том, что противоречит.

Прежде всего, никто не знал что это такое "новая власть" и что они будут делать. Идеи у них были хорошие, но ведь ты не можешь сказать, что что-то будешь поддерживать, если этого не видишь.

Кот в мешке – это можно сказать про год в парламенте. Когда было правительство Гончарука - тогда были хорошие инициативы. Мы поддерживали их. Потом, когда мы увидели изменение конъюнктуры, смену работы, смену идей, стало понятно, что поддерживать только одни вещи и не поддерживать другие – невозможно.

Как раз в этот момент я стала председателем партии. Тогда мы говорили, что плохо и предлагали альтернативу. С этим связано изменение позиционирования, того, как мы себя ведем и как реагируем на те или иные события.

Еще раз, более проактивная позиция партии – это следствие того, что сменилось руководство партии или того, что сменилось правительство и развернулась политика монобольшинства?

Я думаю, и то, и другое. Я же не могу себя хвалить и говорить, что я там пришла и так далее.

Почему не можете?

Хорошо, я себя хвалю. Но, на самом деле, я думаю, что какие-то вещи наложились друг на друга. И у нас не так много времени в политике, и мы должны каждую минуту своей работы максимально четко и честно высказывать свою позицию и получать результат от этой позиции.

О диджитализации

Вы среди руководства одного из комитетов цифровой политики. Что продвигаете там? Вы ведь не только сейчас занимаетесь партией и выборами?

Сейчас много времени – партией и выборами. Вы знаете, я продвигаю адекватные вещи.

Сенсорную кнопку для голосования?

Нет, это не сенсорная кнопка. Это, например, закон "Маски-шоу стоп-3". Знаете, какая проблема у IТ-бизнеса, например? Это не проблема налогов, или того, что нужны какие-то дополнительные дотации. Нет. Проблема в том, что у IТ-компании есть служба безопасности, которая занимается только тем, что будет, когда в компанию придут с обыском. Эти люди придут с обыском без документов, без всякого повода, кроме одной цели – забрать компьютер, а потом получить за него деньги. Именно поэтому закон, который нарабатывается, так и называется "Маски-шоу стоп-3"? Потому, что уже был 1 и 2, но они не работали. Потому что в законе номер 2 не было четко описано, что именно считается компьютером.

То есть IТ-компании платят взятки правоохранительным органам, которые забирают их компьютеры?

Нет, чаще всего они оставляют все и переезжают в другие страны.

В этом году я выступала на форуме в Давосе, и мы проходили по этой улице, где были представительства топовых компаний. Я шла за своим коллегой из другой международной компании, и он шел и показывал пальцем, к кому так приходили. Последний обыск был в международной компании SAP. Туда пришли для того, чтобы проверить, все ли правильно лежит, чтобы посмотреть, что на компьютерах и так далее. Хотя оснований не было. И с этим мы ничего не можем поделать.

Вы же говорите, что что-то делаете.

Да, мы делаем. Мы вносим новый закон, который предусматривает: если проходит обыск и интересует информация, которая есть на компьютерах, то правоохранители должны скопировать эту информацию себе и оставить компьютеры компании. А если интересуют компьютеры, тогда владелец компании имеет право скопировать информацию и дальше работать. Чтобы сбалансировать эту систему. Сейчас она работает несбалансированно.

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За последний месяц мне нужно было написать 3 депутатских запроса, потому что начались "наезды" на разные бизнесы по типу детского питания в разных областях. Туда приходили с обысками с ненадлежащими документами, чтобы проверить, как там дела. Это и есть самая большая проблема.

Все наши идеи относительно того, как сделать так, чтобы Украина развивалась, экономика развивалась, упираются в то, что люди, которые могут создавать добавленную стоимость, создавать рабочие места – должны бороться против страны, против системы.

О появлении 5G в Украине

Как вы сотрудничаете с профильным министерством и как у вас налажены коммуникации? Что нового страна увидит в ближайшее время? Или не увидит или должна увидеть?

Вы помните задачу, которую ставил президент министерству и моему Комитету?

Страна в смартфоне?

Да. Но "страна в смартфоне" – это не только приложение "Дия", правильно? Это доступ всех людей к интернету, к электронным услугам. Поэтому первые шаги, над которыми мы работаем – это сделать так, чтобы доступ к интернету был у всех людей. У нас уже есть законодательство, которое отрегулирует рынок так, что провайдерам будет выгодно делать интернет в тех местах, где сейчас их нет.

И придет 5G?

Возможно. Это другой вопрос. Это вы поднимаете очень большой вопрос.

Еще не говорят о лицензии на 5G?

Говорят, но сделать так, чтобы такие лицензии продавались максимально прозрачно – также будет трудно.

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Но ведь с 3G и 4G удалось как-то?

Да, но вы помните, как это было тяжело.

Трудно, но ведь сделали.

И сейчас удастся. Просто хотим, чтобы государство получило больше всего от этого.

А когда это возможно?

Я вам не буду врать, что в следующем 2021 году в Украине будет 5G. Я думаю, это займет больше времени. Мы возвращаемся к вопросу о том, каким образом хранятся данные о людях и кто имеет к ним доступ. Вы помните такой вброс, что из "Дия" исчезли персональные данные? Это, во-первых, неправда. Во-вторых, я вам могу сказать, что во многих силовых структурах есть доступ к разрозненной системе данных, поэтому вы никогда не узнаете, кому именно продали ваши данные.

О кибербезопасности

Кстати, вы упомянули о кибербезопасности. Работает ли ваш комитет с Министерством над кибербезопасностью всей страны, учитывая нашего северо-восточного соседа, который имеет успехи в атаках?

Да, мы работаем над этим. Это задача министерства, законодательных актов для этого у нас достаточно, но нужно их выполнять, а это ресурсы, которые у нас выделяют очень лимитировано.

Я не думаю, что сейчас президент и его сила понимают, насколько серьезными могут быть такие кибератаки и насколько серьезную защиту от них нужно иметь.

А как бы вы организовали этот процесс?

Я бы сейчас остановила разработку над любыми продуктами, пока мы не согласуем, каким образом хранятся данные наших соотечественников и кто к ним имеет доступ. Потом я бы двигалась дальше с любыми инновациями. Сейчас много "домашней" работы, которую нужно сделать. Государство не сделало, а движется вперед, чтобы показать победу, а это опасно. Если бы президент ставил задачу перед министерством или правительством обеспечить максимальную безопасность, то мы могли бы ожидать, что выделят больше денег.

А вы, как депутат, ставите эти вопросы перед профильным министром? Вы же вызываете его на комитет заслушать?

Да.

И что он отвечает?

Он говорит о том, что работы ведутся.

А подкрепляет это какими-то фактами?

Иногда да. Знаете, я с большим теплом отношусь к Михаилу Федорову: и персонально, и как к профессионалу. Я думаю, что он один из самых эффективных министров. Не таких, как Аваков, а действительно эффективных.

То есть вы не ставили перед ним какие-то KPI?

Нет, у меня было с самого начала такое скептическое отношение, а сейчас я вижу, что он делает много правильных шагов, не смотря на мое общее отношение к правительству Шмыгаля, которое является резко негативным, Миша – он молодец.

Об арендованном доме, планировке и зарплате депутатов – читайте во второй части интервью с Кирой Рудик уже вскоре на 24 канале. Не пропустите!