Гречкой уже никого не удивишь, поэтому в последнее время некоторые политики используют для подкупа актуальные товары. В частности, из-за коронавируса большим спросом пользуются защитные маски, антисептики и лекарства.

Именно это и расфасовали по пакетам в Одессе представители партии "Доверяй делам" и раздали такой антикоронавирусный набор местным пенсионерам. Об этом говорится в программе "Ты смотри" на 24 канале.

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Партию "Доверяй делам", от имени которой раздавали эти пакеты, возглавляет одесский мэр Геннадий Труханов. Одесситы выяснили, что это – история не только о подкупе избирателей, но и о злоупотреблении властью. Ведь к раздаче партийных пакетов с медикаментами привлекли работников мэрии.

Представители партии "Доверяй делам" раздают наборы с лекарствами: смотрите видео

В гражданской сети ОПОРА сообщили, что со второй половины сентября одесским пенсионерам разносили пакеты с набором лекарств, среди которых – жаропонижающие, обезболивающие, от кашля и аскорбиновая кислота.

Что говорят в Комитете избирателей Украины

Заместитель генерального директора КИУ Наталья Линник объяснила, что лишь 14 сентября Центральная избирательная комиссия дала толкование, какой должна быть стоимость агитационных материалов партий. Она составит 63 гривны.

То есть все наборы, которые мы видим в видео, очевидно, партийцы пытались "втиснуть" в эту сумму. Конечно. что это можно считать подкупом избирателей. Но в случае, если партия уже была зарегистрирована на момент, когда раздавались наборы,

– пояснила она.

И добавила, что из-за этого трудно наказать партии и кандидатов за нарушение. Еще 10 лет назад в КИУ настаивали, чтобы срок избирательной кампании продлили – чтобы начиналась за 6 месяцев до дня голосования. Тогда за такие нарушения можно было бы привлекать к ответственности.

Кроме того, иногда партии хитрят и раздают такие наборы от благотворительных фондов или общественных организаций с идентичным названием. Согласно новому Избирательного кодексу это уже тоже является нарушением избирательного законодательства, подчеркнула Линник.

"Призываем всех субъектов избирательного процесса подавать в суд, чтобы в наконец таки зафиксировать этот подкуп избирателей. Напомню, что ответственность могут понести как те, кто подкупает, так и те, кого подкупают", – отметила заместитель гендиректора КИУ.

Справка. По состоянию на 20 сентября в полицию поступило более 400 заявлений относительно избирательного процесса. А именно – 123 сообщения о нарушении порядка ведения агитации, 49 – о подкупе избирателей, примерно 60 – из-за правил размещения и порчи агитматериалов.

По ее словам, в случаях с наборами продуктов и лекарств ответственность будет не очень высокой, она будет административной. Однако ее сумма может быть весьма существенной для пенсионеров, ведь будет достигать от 1800 гривен.

Полный выпуск программы "Ты смотри": видео 24 канала