Полет на воздушном шаре от нардепа Иващенко: поступок могут проверить на подкуп
На День Независимости в Полтаве кандидат в мэры, депутат от партии "Слуга народа" Сергей Иващенко бесплатно катал людей на воздушном шаре. В партии не исключают проведения проверки на то, не были ли действия однопартийца подкупом избирателей.
Иващенко бесплатно катал полтавчан на воздушном шаре, украшенном плакатом в цветах партии "Слуга народа" и собственной фотографией. Об этом рассказал председатель партии Александр Корниенко в комментарии для "Радио Свобода".
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По словам Корниенко, подобную политическую кампанию проводила кандидатка в депутаты в другом городе.
Конечно, надо разбираться, является ли это подкупом. Закон четко устанавливает, что является подкупом, а что нет. А если будет обращение в территориальную комиссию со стороны оппонентов, то, конечно, комиссия будет определяться,
– отметил глава партии "Слуга народа".
Коротко о бесплатных полетах на воздушном шаре от Иващенко
- Бесплатным полетом на воздушном шаре воспользовались около 170 человек.
- Полет для человека длился около 3 минут.
- Шар привезли из Днепра вместе со специалистами, которые проводили полет.
- В штабе Иващенко рассказали, что аренда шара стоила 10 тысяч гривен. Однако общая сумма должна быть больше. Представители компании, в которой Иващенко арендовал воздушный шар, рассказали, что полет в группе из 5 – 6 человек стоит 2700 гривен за час, а для 2 людей – 9700 гривен.