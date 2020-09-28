На День Независимости в Полтаве кандидат в мэры, депутат от партии "Слуга народа" Сергей Иващенко бесплатно катал людей на воздушном шаре. В партии не исключают проведения проверки на то, не были ли действия однопартийца подкупом избирателей.

Иващенко бесплатно катал полтавчан на воздушном шаре, украшенном плакатом в цветах партии "Слуга народа" и собственной фотографией. Об этом рассказал председатель партии Александр Корниенко в комментарии для "Радио Свобода".

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По словам Корниенко, подобную политическую кампанию проводила кандидатка в депутаты в другом городе.

Конечно, надо разбираться, является ли это подкупом. Закон четко устанавливает, что является подкупом, а что нет. А если будет обращение в территориальную комиссию со стороны оппонентов, то, конечно, комиссия будет определяться,

– отметил глава партии "Слуга народа".

Коротко о бесплатных полетах на воздушном шаре от Иващенко